Além de Máximo, disputa pelo Senado tem resultados truncados entre Marcos Rocha, Silvia Cristina e Marcos Rogério

Publicada em 18/08/2025 às 11h51
Porto Velho, RO – O Instituto Paraná Pesquisas realizou, entre os dias 9 e 13 de agosto de 2025, entrevistas presenciais com 1.545 eleitores em 36 municípios rondonienses para medir a intenção de voto ao Senado em 2026. O estudo avaliou diferentes cenários, já que cada estado brasileiro elegerá dois senadores no próximo pleito.
No primeiro cenário, Fernando Máximo aparece com 46,1% das menções, seguido por Marcos Rocha (33,5%) e Silvia Cristina (31,6%). A pesquisa também mostrou proximidade entre Confúcio Moura (18,7%), Bruno Bolsonaro Scheid (18,3%) e Rodrigo Camargo (14,7%). Nesse quadro, 6% optaram por nenhum/branco/nulo e 4,2% não souberam ou não opinaram.
No segundo cenário, que incluiu o senador Marcos Rogério, a liderança de Máximo se manteve com 36,8%, mas o resultado mostrou disputa acirrada entre os demais nomes: Rogério somou 32,8%, Marcos Rocha 29,4% e Silvia Cristina 27,1%. Também foram citados Confúcio Moura (17,3%), Bruno Scheid (15,8%) e Rodrigo Camargo (12,6%). Nenhum/branco/nulo atingiu 5,5% e 3,1% não souberam responder.
No levantamento sobre rejeição, Confúcio Moura aparece com o maior índice, 43,7%. Bruno Scheid foi citado por 17,7%, Silvia Cristina por 11,8%, Marcos Rogério por 11,6%, Marcos Rocha por 10,6% e Rodrigo Camargo por 5,8%. Fernando Máximo registrou 4%.
A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro de um grau de confiança de 95%. O processo de coleta incluiu sorteio probabilístico das localidades e auditoria em 20% dos questionários aplicados pelo Instituto Paraná Pesquisas
Acho que morei 8 anos fora de Rondônia!
Pois estou pesquisando o que esse Fernando Máximo fez, além de manipular a imagem com uma touca!
Pois como deputado nada fez