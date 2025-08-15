CONCURSO PÚBLICO

ALE/RO anuncia concurso com 200 vagas e salários de até R$ 24 mil; secretário destaca apoio do MP e qualidade do certame

Previsto para ocorrer até o fim do ano e organizado pela FGV, o certame da Assembleia Legislativa de Rondônia terá vagas para níveis médio e superior, com remuneração entre R$ 6,5 mil e R$ 24 mil, além de cadastro de reserva