ALE/RO anuncia concurso com 200 vagas e salários de até R$ 24 mil; secretário destaca apoio do MP e qualidade do certame

Publicada em 15/08/2025 às 10h47
PORTO VELHO (RO) - Até o final do ano, a Assembleia Legislativa de Rondônia realizará concurso público para a contratação de servidores para o quadro efetivo. São 200 vagas de provimento imediato, além de centenas destinadas ao cadastro de reserva.
O concurso é organizado por uma das instituições de maior prestígio e referência na área, a Fundação Getulio Vargas (FGV), já contratada pela Ale-RO. A publicação consta no Diário Oficial de quarta-feira (13). A FGV já está trabalhando na organização do concurso e, em breve, anunciará a data e o início das inscrições para a realização do certame, que será o segundo organizado pelo Legislativo Estadual desde a sua instalação.
A realização de concurso público é fundamental porque valoriza o servidor, dá segurança a ele e garante a prestação de serviços de melhor qualidade à população. Por isso, há a necessidade do certame, que solidifica a qualificação da mão de obra.
O presidente da Ale-RO, deputado Alex Redano (Republicanos), autorizou a realização do concurso público, que contou com o apoio logístico do Ministério Público (MP) estadual.
O trabalho do promotor de Justiça Geraldo Henrique Ramos Guimarães foi fundamental no processo de organização do concurso público. “O Dr. Geraldo nos deu a segurança necessária na montagem do processo para a consolidação do certame, que virá ampliar a qualidade dos serviços prestados pelo Poder Legislativo estadual”, argumentou Arildo Lopes (foto), secretário-geral da Ale-RO.
Serão contratados 200 servidores, distribuídos em cerca de 40 especialidades, para cargos de níveis médio e superior, com salários entre R$ 6,5 mil e R$ 24 mil. As inscrições serão liberadas em breve.
Foto: Thyago Lorentz
Comentários
Seja o primeiro a comentar!