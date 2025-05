Gaby Amarantos celebra perda de 35 kg e nova fase: “Trabalhei muito para chegar aqui”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/05/2025 às 15h14

A cantora Gaby Amarantos emocionou os seguidores nesta quarta-feira (7) ao compartilhar nas redes sociais que atingiu os 60 kg após um processo de emagrecimento iniciado por questões de saúde. Usando um conjunto fitness rosa, a artista celebrou com alegria o novo momento: “Sessenta quilos! Eu tô passada, meu Deus! Trabalhei muito para chegar aqui. Tô feliz, emocionada”, disse. Com informações do site Terra

Nos últimos anos, Gaby passou por uma transformação física ao perder cerca de 35 kg, decisão que tomou após ser diagnosticada com pré-diabetes e pré-hipertensão. Um episódio de exaustão durante uma apresentação também serviu de alerta para mudanças urgentes em seu estilo de vida.

Para alcançar o resultado, a cantora adotou uma dieta biogênica — focada em alimentos crus e naturais como sementes, legumes, frutas e germinados — além de uma rotina de exercícios que inclui academia, pilates, caminhada e ciclismo.

Apesar de críticas recebidas nas redes sociais, Gaby reforçou que sua escolha não teve motivação estética, mas sim o desejo de viver com mais saúde e disposição. Em poucas horas, o vídeo da comemoração já havia ultrapassado 120 mil visualizações, com mensagens de apoio e carinho dos fãs.

Reconhecida como a "Rainha do Tecnobrega", Gaby Amarantos ganhou projeção nacional com o sucesso Ex Mai Love, tema da novela Cheias de Charme. Além de cantora, ela também atua em TV e cinema, é ativista da cultura amazônica e mãe solo de Davi, nascido em 2009.