TRANSPARÊNCIA

Controladoria de Rondônia é eleita para o Conselho Diretivo da Rede Nacional de Transparência e Acesso à Informação

CGE-RO fará parte do Conselho Diretivo da RedeLai, juntamente com as controladorias dos municípios de São Paulo, Curitiba, Campo Grande e dos estados da Bahia e do Maranhão