DEMANDAS

Agenda do SINDSEF-RO em Brasília na luta por Dedicação Exclusiva, NA-NI e outros temas

Hoje, quinta-feira (24/04), os dirigentes do Sindsef/RO participam de reunião conjunta com as equipes técnicas dos senadores Confúcio Moura (RO), Randolfe Rodrigues (AP) e Chico Rodrigues (RR) para analisar acórdãos