Por G1

Publicada em 19/11/2026 às 10h12

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (19) que a reunião com os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, não teve objetivos ambiciosos nem estabeleceu compromissos obrigatórios para os três países. Segundo ele, os líderes também não combinaram realizar novos encontros regulares nesse formato.

As declarações foram feitas após a reunião trilateral em Shenzhen, na China, durante a cúpula da Apec. Putin disse que o encontro serviu para discutir questões de interesse comum, mas ressaltou que nenhum dos participantes será obrigado a cumprir as decisões tomadas.

O presidente russo afirmou que Moscou está disposta a continuar as negociações sobre a guerra na Ucrânia e questões de segurança europeia. Ele ponderou, porém, que a Rússia precisa compreender melhor a posição dos países europeus antes de avançar nas discussões.

Putin reconheceu que não faz sentido discutir a segurança do continente sem a participação de representantes europeus. Segundo ele, ainda não há datas definidas para a retomada do diálogo.

O líder russo também comentou o direito da Ucrânia de garantir a própria segurança. Ele afirmou que Moscou reconhece esse direito, mas estabeleceu uma condição para que ele seja respeitado.

"A Ucrânia tem direito à própria segurança, mas não às custas da segurança da Rússia", disse Putin.

A declaração ocorre em meio às negociações sobre o fim da guerra, iniciada com a invasão russa em fevereiro de 2022. A segurança da Ucrânia e as garantias que poderiam ser oferecidas ao país estão entre os pontos centrais das discussões diplomáticas sobre um eventual acordo.

Putin avalia participar do G20 nos Estados Unidos

Putin também afirmou que considera participar da reunião do G20, prevista para dezembro, em Miami, nos Estados Unidos. Segundo o presidente russo, a possibilidade foi discutida com Trump durante o encontro na China.

O líder do Kremlin disse que ainda precisa avaliar a situação interna da Rússia antes de decidir se viajará ao território americano. Não há confirmação de sua presença no evento.

A eventual participação teria significado diplomático, já que Putin enfrenta restrições de contato com líderes ocidentais desde o início da guerra na Ucrânia.