Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 19/11/2026 às 10h16

Os Estados Unidos (EUA) entraram em alerta após as sucessivas panes tecnológicas que afetaram serviços críticos do país, desde a aviação civil, passando pelo sistema bancário, até mesmo o sistema de comunicação da Agência Nacional de Segurança (NSA), o órgão responsável pela inteligência do país.

Ainda na semana passada, os serviços de comunicação da Microsoft saíram do ar, o que prejudicou serviços também no Brasil. Na última sexta-feira (13), uma pane nos sistemas de controle da Administração Federal de Aviação (FAA) levou ao cancelamento de todos os voos nos EUA.

Casos de panes tecnológicas continuaram ocorrendo nos dias seguintes. Na segunda-feira (16), o banco JPMorgan Chase registrou instabilidade em seus sistemas, prejudicando o acesso dos clientes a algumas ferramentas digitais.

No mesmo dia, uma pane nos sistemas da empresa de transporte aéreo United Airlines levou a uma série de atrasos nos voos. Uma “falha generalizada” no sistema teria provocado o problema.

Na terça-feira (16), foi a vez da NSA relatar que sofreu uma “degradação temporária” durante uma manutenção de rotina, o que não teria prejudicado as “capacidades essenciais” da agência de inteligência do país, segundo reportou a CNN.

Na quarta-feira (17), novas panes tecnológicas foram registradas. Os sistemas da Apple, a fabricante de celulares e outros aparelhos móveis, ficaram fora do ar por algumas horas.

Outro caso foi o da corretora de investimentos Charles Schwab, que concentra ativos de clientes de US$ 13 trilhões. A Schwab ficou fora do ar por algumas horas nessa terça-feira (17), em pleno horário de funcionamento do mercado.

Tanto as empresas, quanto o governo de Donald Trump, afirmam que as panes nos sistemas informáticos foram provocados por problemas técnicos, desde a instalação de roteadores no caso da FAA, quanto a atualização de sistemas por Inteligência Artificial (IA) que teriam provocado quedas de plataformas.

O diretor de Inteligência Nacional dos EUA, Jay Clayton, afirmou à imprensa que não há indícios de que as panes tenham sido provocadas por ataques cibernéticos de atores mal intencionados.

"Não vemos indícios de um ataque cibernético coordenado. E também não vemos indícios de atividade patrocinada por um Estado", disse Clayton à Fox Business.

O presidente Trump minimizou os episódios, dizendo que tudo estaria “bem”. Ele culpou a administração democrata de Joe Biden por não modernizar o sistema da FAA, que teria causado a paralisação completa do setor aéreo dos EUA.

O secretário de Estado Marco Rubio afastou a hipótese de ataques hackers coordenados ou interferência de Estados estrangeiros, como o Irã, ainda em guerra com os EUA.

Rubio reconheceu que os acontecimentos são “perturbadores”, mas destacou que não há evidência de que tenham sido causados por ataques cibernéticos.

“Não estamos sofrendo um ataque sistêmico”, disse a repórteres.

O pesquisador do Núcleo de Estudos Estratégicos em Comunicação, Cognição e Computação, Reynaldo Aragon, avaliou à Agência Brasil que ainda não é possível saber se houve ataques cibernéticos em alguns casos, mas aponta que essas panes expõem certa fragilidade dos EUA.

“O maior país do ocidente e do mundo em economia e tecnologia ficou quatro horas e meia com os voos todos cancelados. Ou seja, o Estado americano perdeu o controle do seu próprio espaço aéreo durante esse período. Isso é muito grave do ponto de vista histórico”, disse.

Congressistas questionam

Congressistas norte-americanos têm considerado as respostas das autoridades ligadas à Casa Branca como insuficientes. Mesmo aliados do presidente Donald Trump têm levantado suspeitas sobre as razões das panes e pedido mais informações.

O senador republicano do Missouri, Josh Hawley, disse a jornalistas que se “tudo isso for uma coincidência, é a maior coincidência da história do mundo”.

“Todas essas interrupções, talvez seja porque alguém desconectou um roteador no Arkansas, ou algo assim. Não sei, francamente, acho isso um pouco difícil de acreditar. Portanto, acho que deveríamos ser informados detalhadamente sobre o que realmente está acontecendo aqui”, completou o político republicano.

A ex-secretária adjunta do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Tricia McLaugh, escreveu em uma rede social que “os americanos não são estúpidos". "Queremos e merecemos saber o que realmente está acontecendo”.

Em resposta à TMZ News, o senador republicano John Kennedy, da Louisiana, avaliou que as interrupções de serviço poderiam ser "resultado de hackers". Ele especulou que uma IA maliciosa poderia ser a responsável.

Cibersegurança e geopolítica

Para o pesquisador e jornalista Reynaldo Aragon, a pane nos aeroportos dos EUA parece ter sido provocada pela combinação de sistemas obsoletos com a demissão em massa de operadores de voos no início do governo Trump.

“Essas demissões foram sobrecarregando o sistema. Eles lançaram um sistema novo baseado em IA para fazer o trabalho dos operadores aéreos. E essa IA começou a operar três dias antes [dessa pane]”, comentou.

O editor do portal Código Aberto, que reúne artigos sobre política e tecnologia, lembra que ataques cibernéticos são comuns e ocorrem todos os dias em quase todos os lugares do planeta, sendo uma realidade permanente do atual mundo hiper-conectado.

“Nos demais casos dos EUA [com exceção da pane nos aeroportos], ainda é cedo para ter clareza do que está acontecendo, mas pode sim ter motivação política por trás”, ponderou.

Aragon acrescentou à Agência Brasil que, em meio a um cenário geopolítico conflagrado, com as guerras no Irã, o cerco econômico à Rússia e guerra na Ucrânia, é de interesse de diversos atores demonstrarem a capacidade de interromper fluxos de informação que mantém o comércio funcionando.

“Todos esses setores da economia são movidos hoje pela rede de informação, pela web, por banco de dados, data centers, por cabos submarinos. E isso está mais do que definido como estratégia de combate desses países, tanto dos EUA, quanto do Irã”, completou.

O especialista pondera, por outro lado, que esses episódios poderiam ainda servir para justificar uma volta da escalada na guerra contra o Irã.