Por G1

Publicada em 19/11/2026 às 10h26

China, Rússia e Estados Unidos manterão um diálogo sobre riscos nucleares e concordam que uma guerra nuclear nunca deve acontecer, anunciaram os três países em conjunto, por meio de uma "declaração de paz".

No comunicado, enviado à imprensa pela agência de notícias estatal chinesa Xinhua e pelo Kremlin, uma hora após o fim da histórica reunião trilateral realizada por eles nesta quinta-feira (19), Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping se comprometem a trabalhar na "prevenção da proliferação nuclear".

"Os três chefes de Estado realizaram uma troca de opiniões aprofundada sobre a atual situação internacional e comprometeram-se a manter a estabilidade estratégica e a segurança internacional. (...) Reafirmam que uma guerra nuclear não pode ser vencida e não deve ser travada", afirma a mensagem.

Segundo a mensagem, Trump, Putin e Xi também se comprometem a colaborar em uma "reforma da ONU" que permita à organização enfrentar, de forma mais eficaz, os desafios globais e "cumprir a sua missão fundamental de manter a paz e a segurança internacionais".

Os presidentes chinês, russo e americano ainda citam outra importante instituição internacional no comunicado. Afirmam concordar que "o Tribunal Penal Internacional (TPI) e outras instituições semelhantes não devem abusar de sua jurisdição".

➡️ O TPI é uma corte internacional independente, sediada em Haia, na Holanda, criada para julgar pessoas acusadas de alguns dos crimes mais graves previstos no direito internacional.

O TPI já havia sido alvo de críticas de Trump durante suas declarações iniciais na reunião. O presidente americano afirmou que a corte estava "fora de controle". Também vale lembrar que Putin é alvo de um mandado de prisão expedido pelo tribunal por crimes de guerra, devido à invasão russa da Ucrânia.

"Os três chefes de Estado reconheceram que o princípio do consentimento do Estado e o respeito pelas imunidades dos funcionários do Estado são de suma importância", defendem.

Do ponto de vista econômico, os três anunciaram um acordo para aumentar a produção e o fornecimento de produtos petrolíferos refinados.

Trump partiu em seu voo de volta aos EUA pouco depois do fim da reunião.

Líderes falaram em união em encontro

O encontro, que ocorreu na cidade de Shenzhen, na China, começou às 5h30 e terminou por volta das 7h do horário de Brasília.

Quando a reunião começou, Trump exaltou os companheiros e falou da importância do encontro entre eles. O presidente americano também voltou a fazer críticas ao Tribunal Penal Internacional, dizendo que a corte está "fora de controle".

"Os três têm responsabilidades especiais. Nossos três países estão em uma posição única para discutir a redução de armas nucleares. Falaremos sobre todos os problemas que estão sendo discutidos no mundo", afirmou.

Putin, que está em guerra com a Ucrânia há quase cinco anos, também iniciou suas declarações falando em "manutenção da paz e segurança" e adotou um discurso conciliador:

"Nossos três estados têm responsabilidade conjunta na manutenção da paz e da segurança. Devemos discutir os laços globais e regionais, bem como a segurança energética. Rússia, China e Estados Unidos podem contribuir para o fortalecimento da estabilidade global se cooperarem de forma construtiva".

O presidente dos EUA, Donald Trump , o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, participam de uma reunião trilateral durante o Encontro de Líderes Econômicos da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) em Shenzhen, China — Foto: REUTERS/Carlos Barria

Xi também fez uma defesa da paz e disse que Estados Unidos, China e Rússia "devem ser parceiros e amigos":

"Os principais países devem se respeitar mutuamente e coexistir pacificamente. Nossos três países devem abandonar a mentalidade da Guerra Fria. As grandes potências não devem interferir nos limites uma da outra em questões sensíveis. Devemos respeitar a soberania, a integridade territorial e os interesses fundamentais".

O líder chinês ainda defendeu um "mundo livre de armas nucleares". Afirmou que elas "devem ser completamente proibidas e destruídas" e que "todos os esforços devem ser feitos" para evitar uma guerra nuclear.

Trump disse que considera difícil para um país abrir mão de armas nucleares depois de desenvolver esse tipo de armamento. Ele defendeu, porém, que Estados Unidos, Rússia e China discutam a redução de seus arsenais e medidas para diminuir o risco de uso dessas armas.