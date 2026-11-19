Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 19/11/2026 às 10h09

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, reconheceu sua derrota nas urnas ao comentar a escolha de Matan Kahana, seu adversário, como presidente do Parlamento israelense, o Knesset.

"Os resultados destas eleições não são o que eu queria nem o que outros queriam, mas são o que o povo quer", afirmou a jornalistas, em uma rara declaração sem ataques políticos aos opositores.

Kahana, aliado de Gadi Eisenkot, principal rival de Netanyahu e potencial novo primeiro-ministro, foi eleito para a presidência da Casa com 66 dos 120 votos, contra 52 do candidato apoiado pelo Likud, o partido do premiê.

A votação representou uma vitória importante para o bloco da oposição, que passou a controlar um cargo com influência sobre a pauta legislativa e a tramitação de projetos.

A eleição de Kahana também abre caminho para que os adversários de Netanyahu tentem reverter medidas aprovadas pelo atual governo. Entre as prioridades do grupo estão a revogação de leis que reduziram os poderes do Judiciário, a criação de uma comissão independente para investigar as falhas que permitiram o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 e a imposição de limites ao mandato do primeiro-ministro. Netanyahu se opõe à investigação independente sobre os ataques.

Esse movimento legislativo já começou nesta quarta-feira (18), segundo o jornal Times of Israel. Em uma série de votações preliminares, os parlamentares aprovaram projetos que revertem mudanças que aumentaram a influência política sobre a nomeação de juízes e enfraqueceram os poderes do procurador-geral.

Em contrapartida, o Likud apresentou um projeto para punir parlamentares árabes que se recusaram a identificar explicitamente o Hamas como um grupo terrorista. A proposta também avançou nas votações preliminares, sem votos contrários, mas só porque o bloco de Eisenkot e os partidos árabes deixaram o plenário em protesto. Eles acusaram o partido de Netanyahu de tentar constranger e dividir as legendas sem as quais Eisenkot não conseguirá substituí-lo.

As eleições gerais de 27 de outubro terminaram sem que nenhum dos blocos conquistasse maioria no Knesset, o Parlamento unicameral de Israel, que tem 120 cadeiras. O Likud obteve a maior bancada individual, com 27 assentos, mas a aliança de Netanyahu com partidos de extrema direita e ultraortodoxos ficou com 53 cadeiras, abaixo das 61 necessárias para formar maioria.

Eisenkot, ex-chefe das Forças Armadas e líder do partido Yashar, foi encarregado pelo presidente Isaac Herzog de tentar formar um novo governo. Seu bloco reúne 48 parlamentares e depende do apoio de partidos que representam a minoria árabe, com 19 cadeiras, para alcançar a maioria. A aliança enfrenta resistências internas à aproximação com essas legendas.

Netanyahu permanece como primeiro-ministro interino enquanto as negociações avançam. Ele também defendeu a formação de um governo de união nacional com Eisenkot, mas os dois divergem sobre quem deveria liderá-lo.

O premiê tem insistido na ameaça representada pelo Irã e, segundo relatos, vem pressionando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a retomar a guerra contra o país.

A eleição de Kahana fortalece a posição de Eisenkot nas negociações, mas não resolve o impasse sobre a formação do próximo governo. Caso ele não consiga reunir apoio suficiente, Netanyahu poderá ter uma nova oportunidade de tentar formar uma coalizão, e o país poderá ser levado a outra eleição.

Eisenkot e dirigentes dos partidos de seu bloco no Knesset se reuniram nesta quarta-feira. "Todos os líderes partidários concordam que sua prioridade máxima é formar um governo de emergência nacional liderado por Gadi Eisenkot e substituir Binyamin Netanyahu como primeiro-ministro o mais rápido possível", afirma o comunicado conjunto divulgado após o encontro, no qual os partidos se definem como "as legendas da mudança e da reforma".