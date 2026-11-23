Por Professor Nazareno

Publicada em 23/11/2026 às 08h10

Atenção, todos os garimpeiros do Brasil e do mundo! Se vocês quiserem ficar ricos do dia para a noite, venham para Bolsonarópolis, a suja e fedorenta capital de Banânia, para trabalhar nas maiores jazidas aluviais de ouro do planeta. A proibição da garimpagem em um trecho do açude local, assinada ainda em 1991, foi derrubada agora com uma simples canetada. O progresso e o desenvolvimento de Banânia só dependia desta atividade ímpar que, associada ao meio ambiente e à natureza de um modo geral, vai trazer muito mais qualidade de vida como saneamento básico, água tratada e esgotos para todos os moradores. Com as atividades de extração do ouro e quiçá de outros minérios, Bolsonarópolis finalmente encontrará a riqueza, a pujança, o progresso e a fartura e fará em tempo recorde jorrar mel e leite de suas catinguentas e malcuidadas ruas.

O garimpo só vai trazer paz e tranquilidade para todos os habitantes locais. Isso sem falar na área da saúde, pois está mais do que comprovado que o mercúrio usado na extração do ouro só traz benefícios para quem faz uso dele todos os dias. Além do mais, os peixes do grande açude terão mais alimentos à disposição e dessa forma, servirão para também alimentar grande parte da população de Banânia. E esse benefício, essa gentileza, essa regalia, essa conveniência, enfim, tudo isso graças aos políticos locais que, numa atitude mais do que cívica e patriótica deram ao povo a possibilidade única de ficar rico num “piscar de olhos”. O representante maior de Banânia estava fora do país representando o seu povo junto a órgãos ambientais da ONU numa conferência do clima. Por isso, o seu representante legítimo teve a brilhante ideia de beneficiar seus governados.

Algumas das más línguas de Banânia disseram que qualquer coisa relacionada à extração de minérios no açude de Bolsonarópolis tem que ter a autorização do governo central daquele tosco país. Tolice, conversa fiada, fofocas sem cabimento. O açude fica em terras “embananadas”, por isso são as autoridades locais que podem fazer o que bem entenderem. Assim foi feito tempos atrás com duas hidrelétricas que há no açude. O povo de Banânia e também de Bolsonarópolis berrava e implorava nas ruas: hidrelétricas, já! E tudo se cumpriu: essas hidrelétricas foram construídas, beneficiaram só os forâneos, levaram toda a energia para fora e praticamente mataram o velho açude. E o castigo para a burrice da população veio a jato, pois a conta de energia de Banânia é hoje uma das mais caras do país. Mas ninguém diz nada, estão todos calados “como toucinho no saco”.

Com o garimpo de ouro, Bolsonarópolis e consequentemente toda Banânia terá só dias bons pela frente. Todos os comerciantes venderão mercúrio e terão até incentivos do Estado para isso. Mais armas serão vendidas e as cidades terão mais entretenimento como ruas de lazer, cirandas, lapinhas, coco de roda, festas juninas com músicas caipiras e comidas típicas. Tudo isso criado pelo IBAMA, pela Sedam, pela Polícia Ambiental bem como por outros órgãos de defesas do meio ambiente de Banânia. Todo o ouro retirado terá um percentual distribuído à Assembleia Legislativa local e também à Câmara de Vereadores de Bolsonarópolis tendo em vista os grandes préstimos que tanto os nobres deputados estaduais quanto os honestos vereadores têm feito pelos filhos sofridos deste rincão. Ainda não entendi por que o povo consciente e politizado de Banânia ainda não foi às ruas gritar e suplicar: Garimpo, já! Estão esperando o quê? A riqueza é bem-vinda!

*Foi Professor em Porto Velho.

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