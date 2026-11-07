Prefeitura de Porto Velho reforça uso de ecobueiros e alerta sobre descarte irregular de lixo

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 07/11/2026 às 11h06

Os ecobueiros instalados em Porto Velho são utilizados como uma ferramenta de apoio à limpeza da rede de drenagem e à prevenção de alagamentos. A tecnologia, que teve origem no Paraná, funciona como uma barreira de retenção de resíduos sólidos, impedindo que parte dos materiais descartados irregularmente nas ruas chegue às tubulações e provoque obstruções.

A Prefeitura utiliza ecobueiros para impedir que resíduos obstruam a rede de drenagem. Faça sua parte: não jogue lixo nas ruas!

Por meio da instalação e manutenção desses equipamentos, a Prefeitura de Porto Velho busca reduzir os problemas causados pelo acúmulo de lixo em bueiros e estruturas de drenagem. Os dispositivos retêm materiais como latas, garrafas e outros resíduos transportados pela água, facilitando o recolhimento pelas equipes responsáveis pela limpeza.

Apesar das ações realizadas pelo município, o descarte irregular continua sendo um desafio. Materiais deixados nas ruas podem ser levados pela chuva até os sistemas de drenagem, comprometendo o escoamento da água e provocando transtornos à população.

O prefeito Léo Moraes destacou que os investimentos em infraestrutura e limpeza precisam ser acompanhados pela responsabilidade dos moradores.

“A gente faz rede nova, limpa galerias, canais, bueiros, mas nada adianta se continuarem jogando lixo nas ruas. O ecobueiro está aí para segurar o que não deveria chegar às tubulações, evitando entupimentos e ajudando a cidade a enfrentar melhor as chuvas”, destacou o prefeito.

Além da instalação dos equipamentos, a Prefeitura também desenvolve ações de conscientização para incentivar o descarte adequado dos resíduos e reforçar a participação da população na conservação dos espaços públicos.

O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, explicou que os ecobueiros possuem tecnologia que permite identificar quando precisam ser esvaziados, facilitando o acompanhamento e a manutenção das estruturas.

“Nossos ecobueiros possuem tecnologia que indicam quando eles precisam ser esvaziados, isso garante uma maior garantia de sua efetividade. Já conseguimos avançar bastante, mas contamos com o apoio da sociedade nessa jornada”, disse Giovanni.

Outra alternativa disponibilizada pela Prefeitura é o Recicla Pay, programa que permite trocar garrafas e latas por pontos que podem ser convertidos em dinheiro via Pix. As máquinas estão instaladas em diferentes pontos da capital e incentivam a destinação adequada dos materiais recicláveis.

A utilização dos ecobueiros, aliada à coleta de resíduos e às iniciativas de reciclagem, contribui para a conservação da rede de drenagem. No entanto, evitar o descarte irregular continua sendo uma medida essencial para impedir que o lixo chegue às ruas, aos bueiros e aos canais da cidade.

A Prefeitura reforça que manter os espaços públicos limpos e dar a destinação correta aos resíduos são atitudes que dependem da participação de todos.