Engenharia Florestal e Licenciatura em Química são opções de graduação no IFRO Campus Ji-Paraná

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ji-Paraná, está com inscrições abertas para três cursos de graduação no Processo Seletivo Unificado (PSU) 2027/1. Entre as opções disponíveis estão Engenharia Florestal, Licenciatura em Química e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS). As formações são presenciais e oferecem 40 vagas cada, totalizando 120 oportunidades para ingresso no primeiro semestre de 2027.

O curso de Bacharelado em Engenharia Florestal é ofertado em período integral, com aulas de manhã e à tarde. Com duração de cinco anos, a graduação prepara profissionais para planejar e gerenciar recursos florestais de maneira racional e sustentável. O curso contempla áreas como silvicultura, ecologia florestal, manejo florestal e tecnologia de produtos florestais, com atenção à conservação das florestas, da biodiversidade e ao desenvolvimento do setor produtivo.

Já a Licenciatura em Química é ofertada no período noturno e tem duração de quatro anos. O curso forma professores com conhecimentos científicos e preparação pedagógica para atuar no ensino de Química na educação básica, especialmente nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. É uma opção para quem tem interesse na área das Ciências da Natureza e na carreira docente.

Outra oportunidade de graduação no Campus Ji-Paraná é o curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, também ofertado no período noturno. A graduação prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de soluções tecnológicas, envolvendo atividades de análise, projeto, documentação, especificação, testes e implantação de sistemas computacionais.

Inscrições gratuitas

As inscrições para o PSU 2027/1 são gratuitas e devem ser feitas até 13 de dezembro de 2026, exclusivamente pela internet, no Portal de Seleção do IFRO. Podem participar candidatos que já concluíram ou estejam concluindo o Ensino Médio.

Inscreva-se: https://tinyurl.com/IFRO-grad-2027

Durante a inscrição, o candidato deverá informar os dados pessoais e as notas do Ensino Médio nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia, conforme as orientações do edital.

O processo seletivo também contempla modalidades de reserva de vagas para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, além de outras modalidades previstas na legislação e no edital.

Os interessados devem consultar o edital completo e o quadro de vagas antes de realizar a inscrição. As informações sobre os cursos e seus respectivos perfis profissionais também estão disponíveis no portal institucional do IFRO.

Saiba mais sobre os cursos:

- Engenharia Florestal

- Licenciatura em Química

- Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Acesse o edital dos cursos de graduação: https://tinyurl.com/IFRO-grad-2027