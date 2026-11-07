Mari Menezes expõe situação com Virginia:

Por IG

Publicada em 07/11/2026 às 10h46

Mari Menezes, de 21 anos, divertiu os fãs ao revelar um pedido inusitado que fez a Virginia Fonseca, de 27, e que, segundo ela, nunca foi respondido. A influenciadora contou que aproveitou uma viagem em comum para Madri e tentou conseguir uma carona com a empresária.

Durante participação no podcast PodDelas, apresentado por Tatá Estaniecki, Mari foi questionada sobre qual seria o contato mais famoso salvo em seu celular. Sem pensar muito, ela citou Virginia e decidiu contar a história por trás de uma mensagem que enviou à ex-rainha de bateria da Grande Rio.

“Você acredita que eu pedi uma carona para ela? Eu deveria apagar esse áudio; é muito vergonhoso. Ela ia para Madri. Eu ia para Madri também. Mandei um áudio, falei assim: ‘Vi, se você estiver indo por essa época e quiser me dar uma carona... Eu não vou achar ruim’. Mano, que louca”, relatou, aos risos.

“Na minha cabeça, nós somos amigas”

Mari levou a situação na brincadeira e admitiu que talvez tenha criado uma proximidade com Virginia apenas na própria imaginação. A influenciadora disse acreditar que a empresária pode nem ter visto o áudio, mas reconheceu, bem-humorada, que provavelmente continuaria sem resposta mesmo se a mensagem tivesse sido aberta.

“É que, na minha cabeça, nós somos amigas. Só na minha cabeça, né? Acho que ela não deve ter visto. E acho que, se ela tivesse visto, ela também não responderia. É melhor eu me retirar mesmo, que louca. Eu deveria ter apagado aquele áudio”, continuou.

Ao final, Mari explicou que não costuma se intimidar diante de um pedido ou de uma oportunidade. “Eu sempre falo: ‘O não a gente já tem, né?’. Mas a cara de pau às vezes te faz chegar em lugares que você não imaginava. Eu sou a prova viva disso”,