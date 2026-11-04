4º Workshop da PMRO fortalece liderança, integração e capacitação dos comandantes de frações

Por Lenilson Guedes

Publicada em 07/11/2026 às 11h02

Os participantes ressaltaram a importância do workshop, destacando que esses encontros proporcionam não apenas a aproximação entre os comandantes de frações, mas também o contato direto com os gestores da Corporação, especialmente com a presença do comandante-geral da Instituição. O evento foi realizado de 4 a 6 de novembro de 2026, no Cacoal Seva Park, em Cacoal Rondônia.

O comandante-geral da PMRO, coronel PM Glauber Souto, que abordou o tema “Entre a solidez institucional e a fluidez da sociedade”, destacou que os workshops oferecem princípios para que os comandantes de frações possam “pensar a partir dessa base e tomar decisões que contribuam para melhorar a visão institucional”. Com isso fortalece a liderança, integração e capacitação dos comandantes de frações.

Já o tenente-coronel PM Alex Miranda, porta-voz da Corporação e diretor de Comunicação Social, destacou o êxito da iniciativa: “O evento foi realizado rigorosamente conforme o planejamento, alcançando plenamente os objetivos propostos. Foram dias de intensa integração, capacitação, troca de experiências e fortalecimento da nossa coesão institucional”. O organizador geral do evento, major PM Mendonça ressaltou que “as atividades proporcionaram reflexões fundamentais sobre liderança, pertencimento e identidade militar”.

A palestrante 1º sargento Magna Cruz, que abordou o tema “Decifre pessoas e influencie resultados: o poder da comunicação em tempos de mudanças”, destacou que a PMRO inova não apenas com a adoção de novas tecnologias, mas também com a preocupação com o policial militar, sua família e a sociedade.

Para a sargento PM Roseli Alves dos Santos, comandante do Grupamento PM de Vista Alegre do Abunã, subordinado ao 9º BPM, que participou das edições anteriores, “a cada ano, novas informações são repassadas, contribuindo ainda mais para a melhoria do atendimento ao cidadão”.

No primeiro dia, foram abordados os seguintes temas: “Facções criminosas: ações de inteligência e integração institucional”, pelo tenente-coronel PM Araújo; “Tecnologia, pessoas e processos: transformação digital na Polícia Militar”, pelo tenente-coronel PM Marink; “A construção de legislações e a representatividade junto ao Poder Legislativo”, pelo sargento PM Paulo; e “Decifre pessoas e influencie resultados: o poder da comunicação em tempos de mudanças”, pela sargento PM Magna Cruz.

“Família, valores e legado: a criação de filhos em uma sociedade mutável”, pelo coronel PM Estrela; “Estudo de caso: operações de janeiro de 2025”, pelo coronel PM Henrique; “Cultura de excelência na PMRO: produtividade e desempenho a serviço da identidade e da missão”, pelo sargento PM Rodrigo; “Política e as eleições no Estado e em nível nacional”, pelo coronel PM Jeferson; e “A nova Lei de Promoções e a Lei de Organização Básica da PMRO”, pelo coronel PM Carvalho, foram os temas apresentados no segundo dia.

No último dia, o coronel PM Henrique abordou o tema “Orçamento: construção e importância da representação política”, enquanto o comandante-geral, coronel PM Glauber Souto, encerrou a programação com a palestra “Entre a solidez institucional e a fluidez da sociedade”.

Fotos cabos PM Jordan e Tiago