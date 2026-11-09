Governo de Rondônia e pescadores realizam ação inédita de controle do pirarucu no Vale do Guaporé

Por Adenilson Florentino

Publicada em 09/11/2026 às 15h44

Uma iniciativa inédita de atuação conjunta entre o governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e pescadores da Colônia de Pescadores e Aquicultores Z-10-RO marcou a primeira etapa da pesca de controle populacional do pirarucu (Arapaima gigas) de 2026 na Reserva de Fauna Pau D’Óleo, no Vale do Guaporé. Realizada de 28 de outubro a 6 de novembro.

A ação foi conduzida pela Coordenadoria de Unidades de Conservação (CUC), com apoio do Programa Paisagens Sustentáveis (ASL). Nesta ação foram capturados 48 pirarucus, totalizando mais de uma tonelada e meia de pescado.

As próximas ações de pesca de controle no Vale do Guaporé serão ampliadas para outras unidades de conservação estaduais: o Parque Estadual Ilha das Flores e o Parque Estadual de Corumbiara.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância da parceria entre o poder público e os pescadores profissionais para fortalecer as ações de conservação ambiental. “Essa parceria evidencia que a proteção ambiental se torna mais efetiva quando envolve diretamente as pessoas que vivem e conhecem o território. Valorizar os pescadores, oferecer condições para que participem das ações e garantir o apoio necessário é fundamental para alcançarmos resultados concretos na conservação da nossa biodiversidade”.

O objetivo da ação é reduzir a população de pirarucus em ambientes onde a espécie não ocorre naturalmente, buscando proteger os peixes nativos e o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos.

A iniciativa integra o Plano Participativo de Controle Populacional do Pirarucu nas Unidades de Conservação estaduais do Vale do Guaporé, que reúne conhecimento técnico e participação dos pescadores para orientar as ações de controle. Essa atuação conjunta tem respaldo na Instrução Normativa IBAMA nº 7, de 17 de março de 2026, norma que reconhece o pirarucu como espécie exótica invasora quando encontrado fora de sua área de ocorrência natural e prevê a pesca, a captura e o abate como medidas de controle. Segundo o plano, esse marco legal orienta uma estratégia participativa, com ações autorizadas e acompanhadas pela Sedam.

A iniciativa integra o Plano Participativo de Controle Populacional do Pirarucu nas Unidades de Conservação estaduais do Vale do Guaporé

Para o coordenador da CUC, Daniel Santos de Souza, a ação evidencia que o manejo de espécies invasoras pode garantir a geração de benefícios econômicos para as comunidades locais, reforçando o envolvimento dos pescadores na proteção das unidades de conservação. “Além de contribuir diretamente para o controle do pirarucu, essa atividade também representa uma oportunidade de geração de renda para os pescadores. É uma iniciativa que alia responsabilidade ambiental, participação comunitária e valorização de quem vive e trabalha na região, mostrando que a conservação também pode produzir benefícios sociais e econômicos”.

Para o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a ampliação das ações de pesca de controle para outras unidades de conservação é um avanço na estratégia de manejo e proteção da biodiversidade. “Nosso objetivo é fortalecer essas iniciativas e ampliar sua abrangência, garantindo que o controle de espécies invasoras contribua efetivamente para a conservação dos ecossistemas. Ao mesmo tempo, buscamos envolver as comunidades que vivem nessas regiões, reconhecendo seu papel fundamental e promovendo alternativas que conciliem proteção ambiental e geração de renda”.