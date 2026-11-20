Por Agência Brasil

Publicada em 20/11/2026 às 08h12

© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, decidiu nesta quinta-feira (19) enviar à Procuradoria-Geral da República (PGR) quatro relatórios produzidos pela Polícia Federal (PF) sobre menções a ministros da Corte em conversas encontradas no celular de Daniel Vorcaro.

Os relatórios referem-se às citações aos nomes dos ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli.

Caberá ao procurador-geral, Paulo Gonet, avaliar o material e tomar as providências que achar necessárias, entre elas, a solicitação de arquivamento por falta de provas ou eventual pedido de abertura de investigação, que precisará ser aprovado previamente pelo plenário do Supremo.

Fachin também decidiu arquivar seis relatórios que tratam das menções aos ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e ao próprio Fachin. A decisão do presidente está em segredo de Justiça e as justificativas para o arquivamento não foram divulgadas.

O teor dos relatórios está em sigilo, e não é possível saber qual o contexto das citações e o grau de envolvimento dos ministros com Vorcaro ou com pessoas que trabalhavam para o ex-banqueiro, preso pelas investigações que envolvem o Banco Master.

Os relatórios foram entregues nesta quarta-feira (18) pela cúpula da PF ao presidente do Supremo, que é relator temporário do caso Master.