Capacitação na UPA Sul fortalece atendimento humanizado às pessoas em situação de violência

Por Jhon Silva

Publicada em 09/11/2026 às 15h49

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou uma capacitação voltada aos profissionais de enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Sul. A iniciativa teve como objetivo aprimorar o acolhimento e a assistência prestada às pessoas em situação de violência.

Durante a atividade, realizada na sala do Núcleo de Educação Permanente (NEP), foi apresentado um Procedimento Operacional Padrão (POP), documento técnico que orienta os profissionais sobre a identificação dos diferentes tipos de violência, a escuta qualificada, o registro das informações, a notificação compulsória e o encaminhamento à rede de proteção.

O treinamento busca oferecer orientações mais claras às equipes que atuam diretamente no atendimento, especialmente nos primeiros contatos com pessoas que apresentam sinais de violência ou relatam situações de agressão.

ATENDIMENTO HUMANIZADO

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de preparar os profissionais que atuam diretamente no atendimento à população, especialmente em situações que exigem acolhimento e atenção individualizada.

“Nosso compromisso é fortalecer a saúde pública com profissionais preparados para acolher e cuidar das pessoas. Um atendimento humanizado faz toda a diferença, principalmente para quem está passando por um momento de vulnerabilidade”.

Capacitação reforça a importância do atendimento humanizado e do acolhimento às vítimas de violência

A identificação de situações de violência exige atenção não apenas às condições físicas dos pacientes, mas também à forma como são recebidos e orientados. O acolhimento adequado contribui para evitar novos constrangimentos durante a busca por assistência.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou que a qualificação das equipes contribui para uma assistência mais segura e acolhedora.

“Precisamos garantir que cada pessoa seja recebida com respeito e tenha acesso ao atendimento necessário. Preparar nossas equipes é fundamental para oferecer um cuidado mais humano e evitar que as vítimas passem por novos constrangimentos”.

O atendimento às pessoas em situação de violência também envolve o registro adequado das informações e a comunicação aos serviços responsáveis, conforme os procedimentos previstos para cada situação. Essas medidas contribuem para a continuidade da assistência e o acesso à rede de proteção.

A diretora da UPA Sul, Veridiana Pedrosa, destacou que a preparação contínua das equipes é essencial para garantir um atendimento respeitoso às pessoas que enfrentam situações de sofrimento e vulnerabilidade.

“Trabalhamos constantemente essa pauta para oferecer um atendimento mais humanizado e discreto. São vítimas que muitas vezes já sofrem com o preconceito, e capacitar os profissionais é fundamental para garantir o acolhimento adequado”.

Acadêmica Laís Carpina destaca a importância de orientar profissionais no acolhimento de vítimas de violência

A capacitação também reforça a importância do sigilo, do respeito à privacidade e da escuta sem julgamentos, cuidados necessários para que os pacientes possam relatar suas experiências e receber a orientação adequada.

A acadêmica do décimo período de Enfermagem, Laís Carpina, explicou que o documento apresentado foi desenvolvido para facilitar a atuação dos profissionais, principalmente daqueles responsáveis pelo primeiro atendimento.

“Nosso objetivo é oferecer um manual técnico-científico que ajude os profissionais a identificar situações de violência e saber como agir. Queremos trazer mais clareza para quem está na triagem e no acolhimento, respeitando o fluxo de atendimento que já existe na unidade”.

O Procedimento Operacional Padrão reúne orientações para auxiliar as equipes na identificação dos casos e na adoção das medidas previstas para o atendimento, considerando os procedimentos já utilizados pela unidade.

A atividade integra as ações de educação permanente da UPA Sul e busca fortalecer a atuação dos profissionais no acolhimento, na assistência e no encaminhamento das pessoas em situação de violência aos serviços de proteção.