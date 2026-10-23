Segundo turno: acesso à Esplanada será controlado no domingo

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 23/10/2026 às 15h20

O acesso à Esplanada dos Ministérios será controlado no domingo (25), quando ocorre o segundo turno das eleições gerais. Desde a noite de sábado (24), a circulação na área poderá sofrer alterações ao longo do dia, de acordo com informações do Governo do Distrito Federal (GDF).

O principal bloqueio ficará próximo à Catedral de Brasília, na altura das vias L2 Norte e L2 Sul. Grupos que pretendam promover manifestações ou comemorações políticas não poderão avançar para o interior da Esplanada.

Órgãos de trânsito poderão montar barreiras e desvios temporários conforme a movimentação de pessoas e veículos, tanto durante a votação quanto após o fechamento das urnas, às 17h.

A orientação do GDF é que os motoristas planejem deslocamentos com antecedência e usem rotas alternativas, caso precisem passar pela região central de Brasília.