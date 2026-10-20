Sarau Brasilidades valoriza a MPB e transforma público em protagonista no Mercado Cultural

Por Simone Rios

Publicada em 20/10/2026 às 08h33

A música brasileira ganhou espaço, voz e novos intérpretes no Mercado Cultural de Porto Velho, no último sábado (17). Promovido pela Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural), o Sarau Brasilidades reuniu apresentações de artistas locais e abriu o palco para a participação espontânea do público, em uma noite dedicada à Música Popular Brasileira (MPB).

Microfone aberto aproxima a população da arte

Um dos principais destaques da programação foi justamente a possibilidade de participação espontânea. Sem necessidade de inscrição antecipada, o microfone aberto foi pensado para incentivar a expressão artística e permitir que pessoas de diferentes idades e experiências musicais encontrassem espaço no palco.

A iniciativa reforça a proposta de tornar a cultura mais acessível, rompendo a barreira entre quem se apresenta e quem assiste. Nesse formato, o público deixa de ser apenas espectador e passa a integrar a construção do evento, contribuindo para uma experiência mais participativa e próxima da comunidade.

Valorização da MPB e dos talentos de Porto Velho

A programação também contou com apresentações das cantoras Geisy Drebor e Luânna Shockness, representantes da cena musical de Porto Velho, que levaram ao palco interpretações inspiradas em grandes nomes da música brasileira.

Ao dedicar uma edição do Sarau Brasilidades à MPB, a Funcultural buscou valorizar um dos gêneros mais representativos da identidade musical do país, ao mesmo tempo em que abriu espaço para artistas da cidade apresentarem seu trabalho.

Sarau Brasilidades valorizou a MPB e abriu espaço para artistas locais

Para a presidente da Funcultural, Débora Figueredo, a iniciativa demonstra a importância de reconhecer os talentos da cidade e oferecer programações que contemplem diferentes expressões culturais.

“Porto Velho tem artistas talentosos e um público com gostos musicais muito diversos. Nosso compromisso é abrir espaço para essas diferentes manifestações, valorizando quem produz cultura na nossa cidade e criando oportunidades para que a população também participe. O microfone aberto representa muito bem isso, porque aproxima as pessoas da arte e mostra que a cultura pertence a todos”, destacou a presidente.

Diversidade de gêneros para alcançar diferentes públicos

A realização do Sarau Brasilidades também faz parte da proposta da Funcultural de diversificar os estilos musicais e os formatos das atividades oferecidas à população.

Ao incluir a MPB entre suas programações, a Fundação amplia as possibilidades de entretenimento e busca alcançar públicos com diferentes preferências, idades e vivências culturais.

A proposta é que os espaços públicos recebam manifestações artísticas variadas, reconhecendo que a cultura não se limita a um único gênero musical, perfil de público ou forma de expressão.

Nesse sentido, o Sarau Brasilidades reforça a importância de construir uma agenda cultural plural, capaz de contemplar tanto os admiradores de estilos tradicionais quanto aqueles que se identificam com outras sonoridades e linguagens artísticas.

Iniciativa amplia o acesso à cultura, valoriza a diversidade e fortalece o pertencimento em Porto Velho

O prefeito Léo Moraes destacou que ampliar o acesso à cultura significa oferecer oportunidades para que todos os moradores se sintam representados nas atividades promovidas pelo município.

“Queremos que a cultura de Porto Velho chegue a todo. Nossa cidade é diversa, e a programação cultural também precisa refletir essa diversidade. Quando oferecemos diferentes estilos musicais e abrimos espaços para a participação da população, estamos fazendo com que mais pessoas se reconheçam nesses eventos e tenham acesso ao lazer, à arte e à cultura”, afirmou o prefeito.

Cultura para todos

Em ambiente aberto e com participação popular, o Sarau Brasilidades reforça o papel do Mercado Cultural como ponto de encontro entre artistas, moradores e diferentes manifestações culturais.

A iniciativa integra o trabalho da Prefeitura de Porto Velho para ampliar o acesso às atividades culturais, incentivar a produção artística local e promover uma programação que dialogue com a diversidade da população.

Mais do que oferecer entretenimento, a proposta é garantir que a cultura esteja presente na vida das pessoas, independentemente de idade, origem, condição social ou preferência musical, fortalecendo o sentimento de pertencimento e reconhecendo a pluralidade cultural de Porto Velho.