Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 31/10/2026 às 08h00

O último dia do mês de outubro, sábado (31), mantém o quadro de instabilidade e elevado abafamento sobre a Região Norte. O fluxo contínuo de ar quente e úmido vindo do oceano e da própria floresta amazônica garante a formação de instabilidades que afetam diretamente a rotina dos municípios do interior dos estados, onde as atividades agrícolas e o transporte de safras e passageiros dependem das condições das estradas vicinais e da trafegabilidade dos rios.

Em Palmas (TO) e em polos produtores do Tocantins, como Gurupi e Araguaína, o sábado será marcado por pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas, com mínima de 24°C e máxima subindo para 31°C, associada a índices de umidade relativa de até 90%.

Em Porto Velho (RO) e em cidades de grande importância agropecuária no interior rondoniense, como Cacoal, Vilhena e Ji-Paraná, a previsão do INMET aponta céu com muitas nuvens, rajadas pontuais de vento e tempestades curtas, com os termômetros variando entre 24°C e 32°C. Nas capitais litorâneas e ribeirinhas do norte da região, como Belém (PA) e Macapá (AP), a nebulosidade varia de densa a momentos de aberturas de sol, mantendo a temperatura máxima cravada em 35°C e umidade mínima em 50%.

A população de municípios paraenses como Santarém, Marabá e Altamira deve se preparar para um dia quente, com pancadas isoladas de chuva rápida no fim da tarde. Em Manaus (AM), as chances de precipitação persistem de forma isolada, registrando mínima de 25°C e máxima de 35°C. Por fim, no extremo norte, Boa Vista (RR) registra mais um dia de calor muito intenso, com máxima de 37°C e mínima de 28°C.

Alertas e Riscos do INMET:

Áreas afetadas: Vale do Jamari e Leste Rondoniense (RO), Vale do Acre (AC), Sul Amazonense (AM) e Ocidental do Tocantins (TO).

Validade: Sábado, 31/10/2026.

Principais riscos: Rajadas de vento localizadas, descargas elétricas em áreas abertas e acúmulo de água em trechos vulneráveis de rodovias estaduais não pavimentadas.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).