Rocha muda comando da transição; Rogério acusa aliados do PT de espalhar fake news; e Confúcio critica 'radicais de extrema-direita'

Por Sérgio Pires

Publicada em 16/10/2026 às 08h00

CONFÚCIO DIZ QUE O MESMO ELEITORADO QUE LHE DEU VÁRIOS MANDATOS, AGORA É FORMADO POR RADICAIS DE EXTREMA DIREITA

Não foi uma forma correta de se despedir de uma vida pública rica, profícua e cheia de conquistas. O último discurso de Confúcio Moura, durante uma rápida passagem pela cadeira de presidente do Senado, para um plenário praticamente vazio, foi um triste canto do cisne de quem já foi poderoso e teve os destinos de milhares e milhares de pessoas nas suas mãos.

Com o rosto ríspido, falando com uma amargura que nunca lhe foi característica, Confúcio estampou, claramente, que não deixa a política pela porta da frente. Entre outras frases infelizes, ele condenou o eleitorado (aquele mesmo que lhe deu vários mandatos) por ser formado por “radicais de extrema direita”.

Ou seja, aqueles que não concordam com ele, a ampla maioria dos rondonienses quer ver o atual governo federal pelas costas (veja-se o resultado das urnas) são agora radicais. Mas, no seu vocabulário, não existe “extrema esquerda”. A culpa de tudo é dos direitistas, que, segundo ele, o impediram, durante seis meses, de por os pés no seu Estado, temendo por sua segurança.

Não há extremismos do lado dele, Confúcio, segundo seu raciocínio. E o temor da sua própria gente é causado apenas por radicais ideológicos, que o tratam como inimigo. Nada tem a ver com sua decisão de, ignorando seu eleitorado, trocar para o lado de um governo que tem o desprezo da ampla maioria da população desta terra de Rondon.

Nada tem a ver, ao que omitiu, de, como Governador, na calada na noite do último dia de mandato, ter criado onze áreas de Reserva Ambiental, com pelo menos três delas abrigando centenas e centenas de famílias que vivem da terra há décadas.

O senador que decidiu não concorrer à reeleição porque sabia que não teria chance alguma, imaginou que por ser o campeão de recursos federais trazidos a Rondônia (e ele o é, realmente!) seria tratado, como foi no passado, como uma figura merecedora apenas de elogios.

Se deu mal. Trouxe muito dinheiro ao Estado, mas as pessoas deixariam de protestar contra os erros cometidos? Uma das provas da resposta negativa é que Confúcio anunciou, dia atrás, um dos maiores investimentos da História para sua cidade, Ariquemes. Mais de 300 milhões de reais. Qual a repercussão? Não fosse ele mesmo informar em vídeo, ninguém saberia.

Ou seja, político trazer dinheiro, a população vê como obrigação. Mas apoiar um governo que o povo detesta em sua maioria e atender interesses de ONGs internacionais, criando áreas de preservação cheias de gente trabalhadora, que podem perder tudo, tem menor peso nesta balança?

É uma pena que uma carreira vitoriosa, recheada de conquistas e que ajudou muito Rondônia, se encerre desta maneira. Mas as escolhas foram de Confúcio Moura. Só dele. Então, que o rondoniense julgue.

Não foi a extrema direita quem acabou com a vitoriosa carreira de Confúcio Moura. Foi ele mesmo!

MOSQUINI, CAMPEÃO HISTÓRICO DE VOTOS, SERÁ O COORDENADOR DA EQUIPE DE TRANSIÇÃO DE MARCOS ROCHA

Marcos Rogério foi buscar em seu companheiro de 158 mil votos, o personagem que vai coordenar sua equipe de transição. O anúncio foi feito pelo governador eleito numa emissora do interior, onde ambos estavam. O jornalista Vinicius Canova, dos sites Rondônia Dinâmica e Informa Rondônia, conseguiu uma entrevista exclusiva com Lúcio Mosquini, onde ele falou na dura missão que recebeu e como vai agir nela.

O deputado federal recordista de votos na história das eleições em Rondônia agradeceu ao governador eleito e disse que a missão de todos do grupo, “é a de ajudar Marcos Rogério a fazer um bom governo”. Questionado pelo jornalista sobre como recebeu o convite, Mosquini disse que, a princípio, estava reticente em aceitar, pela enorme carga de trabalho que terá pela frente. “Mas ele conversou novamente comigo e decidi aceitar, como uma missão!”, afirmou.

Sobre quais serão os primeiros passos que pretende dar como coordenador da equipe de transição, Mosquini afirmou que “será levantar uma fotografia verdadeira, da realidade do Estado de Rondônia”, porque, segundo ele, “não se sabe qual a verdadeira situação”.

Para Mosquini, numa analogia, a equipe de transição é formada “por fotógrafos” que fotografam a situação e dão todas as informações a quem decide, ou seja, ao Governador.

Avisou que vai cumprir sua missão, mas sem perseguir ninguém. “Serei o Lúcio Mosquini de sempre!”, sublinhou. O que destacou, contudo, é que não precisa de nenhum cargo no governo do Estado, ou seja, quer mesmo é cumprir seu quarto mandato, regado a 158 mil votos.

TRANSIÇÃO COMEÇOU E O CONTROLE DAS INFORMAÇÕES SE CONCENTRARÁ NO GABINETE DO GOVERNADOR

No lado do governo, uma mudança importante foi determinada por novo decreto do governador Marcos Rocha. A coordenação da transição não será mais da Casa Civil, mas sim da Secretaria Executiva do governo. A Casa Civil tinha esta obrigação desde 2018, quando houve determinação neste sentido do então governador Daniel Pereira.

Agora, essa missão fica sob controle de uma Coordenação-Geral, que será exercida pela Secretaria-Executiva do Gabinete do Governador. Numa tradução simplória, o controle das informações, passa para o órgão que fica sob o controle direto do governador Marcos Rocha, com a Casa Civil ficando apenas com as funções de assessoramento operacional e apoio técnico, quando convocada.

A decisão, que vale desde a quarta-feira, quando o decreto foi publicado, determina que as informações serão fornecidas ao coordenador da transição, o deputado federal Lúcio Mosquini, quando solicitadas. A Secretaria-Executiva vai coordenar, supervisionar e deliberar sobre os procedimentos administrativos; requisitar documentos e servidores e promover a articulação entre os órgãos estaduais e os representantes do próximo Governo.

Pelo que se compreende da decisão, todas as informações solicitadas e suas respostas passarão diretamente pelo comando do Governador, que ainda tem dois meses e 20 dias à frente do Estado.

A transição começou, oficialmente, nesta quinta-feira, dia 15, exatos cinco dias depois da eleição, vencida em primeiro turno por Marcos Rogério.

THIAGO, DO ALTO DOS SEUS 40 MIL VOTOS, ASSUME O SEGUNDO MANDATO QUERENDO CONCLUIR O NOVO HOSPITAL DE ARIQUEMES

Mais de 40 mil votos. Perto do dobro do que conseguiu no primeiro mandato, em 2022. O sucesso nas urnas resume o trabalho feito pelo deputado federal reeleito Thiago Flores. Enquanto se faziam projeções de que ele teria dificuldades de chegar a um segundo mandato, embora paulista, Thiago trabalhava em silêncio, como mineiro, falando diretamente com o povo.

Conseguiu muitos avanços, principalmente em relação ao atendimento do INSS para sua cidade, Ariquemes e toda a sua região. Aliás, em 2022, quando ele venceu, havia 20 anos que o Vale do Jamari não tinha nenhum representante na Câmara Federal. Thiago deu conta do recado com louvor, se tornando o parlamentar com maior votação neste ano, superado apenas por Mosquini e o Coronel Chrisóstomo.

Para seu segundo mandato, há vários desafios pela frente. O principal deles é a construção do novo Hospital de Ariquemes, que será especializado em cirurgias ortopédicas. Já há recursos destinados (inclusive dele mesmo) e o governo do Estado doou o projeto. O hospital será nos mesmos moldes do que está fazendo grande sucesso em Guajará Mirim.

Thiago Flores já esteve conversando sobre projetos para a saúde com o governador eleito Marcos Rogério, defendendo uma descentralização que, a partir de agora, tem que sair do papel, explica. Uma das ideias é a implantação de Mini-POCs (Policlínica Osvaldo Cruz) atrás de consultas e exames de imagem. A meta é trazer convênios com rede privada para as Mini-POCs.

DOCUMENTO FALSO, CHEIO DE ERROS DIZ QUE MARCOS ROGÉRIO VAI PERSEGUIR O FUNCIONALISMO. GOVERNADOR ELEITO CONTESTA

Estava demorando! Os ataques com Fake News, que proliferaram na campanha eleitoral, agora se voltaram novamente contra Marcos Rogério, o governador eleito. Um documento falso, com erros grosseiros de Português, denuncia que tanto em Rondônia, com Rogério, quanto no Brasil, com Flávio Bolsonaro, haverá uma séria perseguição ao funcionalismo público.

O ataque abjeto mereceu duros protestos tanto ao Governador eleito quando do seu vice, o Delegado Rodrigo Camargo. Ambos foram às redes sociais denunciar a Fake. Camargo avisou que o jurídico já foi convocado para agir, em busca de processar os responsáveis.

Marcos Rogério acusou diretamente o PT pelo falso documento. Ele divulgou, em suas redes sociais, que “o material é falso!”. Ele acusou aliados do PT de criar a Fake News. “O objetivo deles é provocar medo entre os servidores”, denunciou, alertando que a intenção é não só atingi-lo, mas também ao candidato a Presidente, Flávio Bolsonaro.

Ao contestar as afirmações do documento falso, Marcos Rogério afirmou que Jair Bolsonaro promoveu o maior aumento da história do Bolsa Família. Sobre o funcionalismo estadual, declarou que sua administração pretende fortalecer o serviço público, melhorar o atendimento à população e garantir a prestação de serviços de qualidade.

Garantiu que, ao invés de perseguir, vai lutar é para valorizar o funcionalismo rondoniense.

O QUE ACONTECEU DE TÃO ESPETACULAR PARA LULA, QUE PERDIA EM TODAS AS PESQUISAS, EMPATAR COM FLÁVIO, SEGUNDO A QUAEST?

O que aconteceu de tão espetacular na campanha do presidente Lula que fizesse com que ele empatasse com o vencedor do primeiro turno, Flávio Bolsonaro? Em uma semana depois de vários institutos darem como certa a vitória do filho do ex-Presidente, os esquerdistas estão comemorando o resultado da pesquisa Quaest, que deu empate técnico entre ambos.

Nos últimos dias, o grande assunto foi a mobilização petista na avenida Paulista, que assustou o país, pela destruição causada em bens públicos, pelo uso de drogas, pelo palavreado chulo e com frases de ódio. Isso ajudou ou prejudicou ainda mais Lula, perante o eleitorado menos esquerdista?

Um dos pontos decisivos desta reta final, será o grande debate na Band, neste domingo à noite. Lula foi enganado por Flávio antes mesmo do confronto. O candidato do PL avisou que não iria ao confronto na TV. Imediatamente, Lula avisou que iria, imaginando que seu concorrente estivesse correndo da batalha. Foi apenas um drible. Tão logo Lula confirmou, Flávio avisou que também vai. O atual Presidente, agora, não em mais como recuar.

Em Rondônia, o PT fez manifestação forte em Porto Velho, mas pouco mais do que isso. Já os membros do PL e seus aliados estão percorrendo o Estado, em carreatas, levando o governador eleito Marcos Rogério e vários eleitos no último dia 10, pedindo votos para Flávio Bolsonaro.

O atual senador Jaime Bagattoli é um dos líderes do movimento. Junto com Marcos Rogério, Lúcio Mosquini e outros nomes fortes da sigla, todos estão percorrendo várias cidades (nesta semana foram visitadas várias cidades do Cone Sul), mobilizando a população pelo 22.

Rondônia foi o único Estado brasileiro onde Flávio venceu em todos os seus municípios.

CRISPIN PRIORIZA ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SÓCIO ECONÔMICO E ECOLÓGICO PARA BENEFICIAR PRODUTORES

O terceiro mandato do deputado estadual Ismael Crispin terá como prioridade a atualização do Zoneamento Sócio Econômico e Ecológico de Rondônia. Ele comandou uma série de audiências públicas sobre o tema, ainda no mandato atual e considera que a medida é vital para que os produtores rurais, principalmente os pequenos, possam trabalhar em paz. Claro que a Regularização Fundiária faz parte deste pacote, mas sem a atualização do Código, tudo fica mais difícil.

Reeleito com mais de mil votos em relação à eleição passada e considerado um dos parlamentares mais atuantes na Assembleia Legislativa, Crispin garantiu também que considera que a união e o companheirismo, disse ainda que o novo governo de Marcos Rogério, “precisa contar com a atenção e o apoio dos deputados para atender às necessidades da população”.

Ao participar do programa Papo de Redação, com os Dinossauros da Rádio Parecis FM, em rede estadual, Ismael Crispin. Na entrevista e na tribuna, ele destacou que “precisamos olhar para o novo governo, -para o governador Marcos Rogério, que vence a eleição no primeiro turno e que merece a atenção do nosso Parlamento, que merece o companheirismo dessa casa, para que o cuidado com o rondoniense seja, de fato, uma realidade”, declarou.

Eleito com 24.846 eleitores, que garantiram sua permanência na Assemble ia Legislativa por mais quatro anos. Segundo Crispin, “cada voto representa uma demonstração de confiança e aumenta seu compromisso com a população”. Na disputa pelo Governo do Amapá, Antônio Furlan, do PSD, foi eleito governador no primeiro turno, com 62,75 por cento dos votos válidos.

PROJETO DE VEREADOR DA CAPITAL PRIORIZA ATENDIMENTO QUE AJUDEM NA PROTEÇÃO ÀS MULHERES

Muito discurso, pouca ação na proteção às mulheres. É uma triste regra. Mas, como sempre acontece, há exceções bastante positivas. É o caso de projeto do atuante vereador de Porto Velho, Nilton Souza, que prioriza o atendimento em órgãos e serviços municipais, principalmente nos postos de saúde. A iniciativa se soma a tantas outras que pretendem diminuir os índices abusivos de ataques contra elas, em Porto Velho e em Rondônia.

Segundo o Vereador, um dos objetivos principais é reduzir a burocracia e garantir atendimento mais rápido às mulheres que enfrentam situações de violência física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual, assegurando maior proteção e acesso aos serviços públicos.

Para o vereador Nilton Souza, a legislação representa um importante instrumento de acolhimento e respeito às vítimas. “Nosso compromisso é fortalecer políticas públicas que garantam proteção, dignidade e atendimento humanizado às mulheres”, afirmou.

Com a aprovação, Nilton Souza aprova mais uma lei que garante o atendimento prioritário às mulheres vítimas de violência.

Em resumo, o projeto do Vereador prevê um canal especial de acolhimento, orientação e encaminhamento de demandas relacionadas ao direito das mulheres.

Segundo Nilton Souza, “a nova norma reforça a rede de proteção às mulheres, ampliando ações que possam enfrentar as ações voltadas ao enfrentamento da violência contra elas, em Porto Velho, onde os números são assustadores”, destacou o vereador.

NOSSOS VIZINHOS SÓ ELEGERAM GOVERNANTES DE CENTRO OU DE DIREITA. NO NORTE, ESQUERDA NÃO COMANDA NENHUM ESTADO

Nossos vizinhos vão ao segundo turno. Tanto no Acre como no Amazonas. Os acreanos, por muito pouco, não elegeram a atual governadora Mailza Assis, do PP, com uma coligação de seis partidos. Ela teve 49,76 por cento no primeiro turno, batendo quase nos 219 mil votos, enquanto seu adversário, Alan Rick, do Republicanos, teve 32,27 por cento, com 142 mil votos. Os dois são de direita, num Estado onde o PT teve o comando político por vários anos.

Já no Amazonas, esquerda e direita disputam o segundo turno. Quem liderou no primeiro turno foi aquele que presidiu a famigerada CPI do Circo. Omar Aziz, do PSD, 40,63 por cento (841.846 votos). Seu principal cabo eleitoral é o atual presidente Lula.

Sua adversária é a professora Maria do Carmo, do PL que teve 24,49 por cento (507.335 votos) e é apoiada pelo presidenciável Flávio Bolsonaro. As pesquisas de segundo turno continuam dando vantagem a Omar Aziz, embora o grupo bolsonarista ainda tenha esperança de uma virada.

Já no Amapá, Antônio Furlan, do PSD, foi eleito governador no primeiro turno, com 62,75 por cento dos votos válidos. Apesar de ser de um partido aliado a Lula, Furlan se considera de centro-direita.

Em Roraima, o candidato do PL, Arthur Henrique, bateu quase nos 69 por cento dos votos no primeiro turno. A direita varreu a eleição no Estado.

No maior Estado do norte, uma coligação entre seu partido, o Podemos, com PL, DC, PRD e Solidariedade, elegeu Daniel Barbosa Santos no primeiro turno, com 51 por cento dos votos.

No Tocantins, tem segundo turno entre um candidato de direita e outro do PSDB.

Ou seja, nos principais Estados da região, o PT ou a esquerda não elegeram ninguém.

PERGUNTINHAS

Você, que é feminista e urra contra as injustiças que se abatem sobre as mulheres, já foi às ruas para protestar contra a decisão do governo do Irã por condenar a jovem Najmeh Amini à morte, por ela ter publicado um texto nas redes sociais criticando o governo do seu país? O que você pensa sobre matar uma cidadã, agora na fila do extermínio, apenas porque ela teria falado mal do regime dos Aiatolás?