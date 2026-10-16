Ezequiel Neiva investe em tecnologia para agentes comunitários de saúde de Espigão do Oeste

Por Alexandre Almeida

Publicada em 16/10/2026 às 08h20

Ezequiel Neiva destacou a importância de oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam na atenção básica (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) destinou recursos para a aquisição de tablets que serão utilizados pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de Espigão d’Oeste. A iniciativa atende a uma solicitação apresentada pela presidente da associação da categoria, Lívia Corrêa, e tem como objetivo fortalecer a estrutura de trabalho dos profissionais que atuam diretamente nas comunidades e bairros do município.



Os equipamentos devem contribuir para tornar mais ágil e eficiente a rotina dos agentes, especialmente no registro, acompanhamento e atualização de informações coletadas durante as visitas domiciliares. Com o auxílio da tecnologia, os profissionais poderão utilizar o sistema de atendimento em tempo real, facilitando o compartilhamento de dados e contribuindo para a organização dos serviços de saúde.



A tesoureira da associação dos Agentes Comunitários de Saúde de Espigão d’Oeste, Evanice Cotrim, destacou a importância dos equipamentos para melhorar as condições de trabalho da categoria. Segundo ela, os profissionais já utilizam celulares para acessar o sistema, mas os tablets devem proporcionar mais praticidade e agilidade nas atividades diárias. “O tablet para nós vai ser de muita importância, pois agiliza o nosso trabalho. Hoje a gente tem um sistema que permite que a gente trabalhe em tempo real, sendo mais prático. A gente tem realizado o trabalho no celular, mas o tablet vai ajudar a gente, vai ser importante e é uma emenda do deputado Ezequiel Neiva que vai nos ajudar e muito. Agora é só aguardar os trâmites finais”, ressaltou Evanice.



A representante também valorizou o reconhecimento do trabalho desempenhado pelos agentes comunitários e a contribuição da tecnologia para a coleta de informações que auxiliam o planejamento das ações de saúde no município. “Fico muito feliz sempre quando estamos numa formação é destacado a importância do trabalho desempenhado pelo agente de saúde, que a gente é a formiguinha, que é o rosto do SUS. Um trabalho mais ágil e mais prático ajuda tanto nós no nosso trabalho e na coleta de dados para o município e para a gestão em si”, destacou.



Para Ezequiel Neiva, o investimento representa um reforço às condições de trabalho dos profissionais que estão diariamente em contato com a população. O parlamentar ressaltou que os agentes comunitários exercem uma função essencial na identificação das necessidades das famílias e no acompanhamento preventivo da saúde dos moradores. “São profissionais que estão diariamente perto das famílias, acompanhando de perto as necessidades da população. Oferecer ferramentas adequadas significa dar mais condições para que eles desempenhem esse trabalho com eficiência”, afirmou.



O deputado também enfatizou que o fortalecimento da atenção básica passa pela valorização dos profissionais e pela melhoria da estrutura disponibilizada para a execução dos serviços. Com informações mais acessíveis e registros atualizados, a expectativa é contribuir para o acompanhamento das famílias e para o planejamento das políticas públicas de saúde. “Nosso compromisso é continuar destinando recursos para ações que tragam resultados concretos para os municípios. Na saúde, investir na estrutura e nas condições de trabalho dos profissionais também é investir em um atendimento mais eficiente e de melhor qualidade para a população”, declarou Ezequiel Neiva.



O parlamentar acrescentou que fortalecer os agentes comunitários significa contribuir para o funcionamento de toda a rede de saúde, especialmente nas ações de prevenção e no acompanhamento contínuo dos moradores. “Os agentes comunitários têm um papel fundamental na saúde pública, porque estão presentes nas comunidades e conhecem de perto a realidade das famílias. Quando fortalecemos quem está na linha de frente, estamos fortalecendo toda a rede de saúde e garantindo melhores condições para cuidar da nossa população”, concluiu.