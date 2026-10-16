O TEMPO E A TEMPERATURA: Região Norte tem previsão de pancadas de chuva e calor nesta sexta-feira (16)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 16/10/2026 às 08h00

A previsão do tempo para a Região Norte nesta sexta-feira (16) é de muitas nuvens, calor e pancadas de chuva em diferentes áreas. Em parte da região, as instabilidades podem vir acompanhadas de trovoadas, principalmente durante a tarde.



Em Belém, no Pará, os termômetros variam entre 24°C e 36°C. A previsão é de muitas nuvens pela manhã, à tarde e à noite. Em Macapá, no Amapá, a mínima é de 25°C e a máxima chega a 34°C, também com muitas nuvens durante todo o dia.



Em Manaus, no Amazonas, as temperaturas ficam entre 27°C e 35°C. Há previsão de pancadas de chuva isoladas pela manhã e possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite. Já em Rio Branco, no Acre, a mínima é de 24°C e a máxima chega a 35°C, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e à tarde.



Em Porto Velho, em Rondônia, a temperatura varia entre 23°C e 37°C. A previsão indica pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã, chuva com trovoadas à tarde e pancadas isoladas à noite. Em Boa Vista, em Roraima, os termômetros podem chegar a 37°C, com muitas nuvens ao longo do dia.



Palmas, no Tocantins, terá mínima de 24°C e máxima de 37°C. A previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e chuva isolada à tarde e à noite.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).