Cerca de mil eletricistas atuam para levar energia aos rondonienses. Profissão é celebrada neste sábado (17)

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 16/10/2026 às 08h30

Seja nas cidades ou nas áreas rurais, o trabalho dos eletricistas é essencial para manter a energia presente na rotina da população. Neste sábado, 17 de outubro, Dia do Eletricista, a Energisa Rondônia homenageia cerca de mil profissionais que atuam pela distribuidora em diferentes regiões do estado, realizando atividades fundamentais para a segurança, manutenção e funcionamento da rede elétrica.

A atuação desses trabalhadores vai além da manutenção de postes, cabos e equipamentos. Em situações de emergência, como tempestades e danos à rede, são eles que enfrentam desafios para restabelecer o fornecimento de energia, sempre seguindo procedimentos técnicos e normas de segurança.

Para Sabrina Amorim, coordenadora de Recursos Humanos da Energisa Rondônia, a profissão exige preparo técnico, atenção constante e compromisso com a população.

“Muitas vezes eles lidam com imprevistos e situações emergenciais para atender à população, sempre respeitando as normas de segurança, que são a nossa regra de ouro”, afirma.

Segundo Sabrina, o trabalho desses profissionais também contribui diretamente para o desenvolvimento de Rondônia.

“Eles garantem o acesso à energia elétrica e respondem prontamente às demandas de um serviço essencial, que sustenta o dia a dia das comunidades e impulsiona o crescimento econômico”, reforça.

Formação gratuita abre oportunidades no setor elétrico

Além de reconhecer o trabalho dos profissionais que já atuam na área, a Energisa também contribui para a formação de novos eletricistas em Rondônia.

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), a distribuidora oferece cursos gratuitos de formação de eletricistas, preparando homens e mulheres para ingressar no setor elétrico.

Somente em 2026, foram ofertados cursos em Porto Velho, Cacoal e Ji-Paraná. A iniciativa amplia as oportunidades de qualificação profissional e contribui para a formação de mão de obra especializada no estado.

Mulheres também conquistam espaço na profissão

Entre os profissionais que atuam na Energisa está Mayara Lopes, que iniciou sua trajetória no setor elétrico em 2021. Em uma atividade historicamente marcada pela presença masculina, ela encontrou na profissão uma oportunidade de desenvolvimento e realização pessoal.

“Ser eletricista é mais do que lidar com fios e equipamentos. É ter coragem, sensibilidade e compromisso com a segurança e o bem-estar das pessoas. Tenho muito orgulho de representar tantas mulheres que estão mostrando que lugar de mulher também é nas alturas, com o cinturão de ferramentas e o uniforme da concessionária”, destaca Mayara.

A trajetória da eletricista também chama atenção para as oportunidades que a qualificação profissional pode proporcionar às mulheres interessadas em ingressar no setor elétrico.