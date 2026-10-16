Homem de 36 anos é executado com vários tiros em Vilhena

Por Folha do Sul

Publicada em 16/10/2026 às 08h50

Polícia Militar, agência funerária e a POLITEC foram, na noite desta quinta-feira, 15, até um endereço no bairro Assossete, em Vilhena, onde um homem de 36 anos, identificado inicialmente como Marcos Diones Santos, foi executado com vários tiros dentro de sua casa.

Segundo as primeiras informações sobre o ataque a bala, dois homens usando roupas pretas chegaram de moto, entraram na residência e abriram fogo contra a vítima, que morreu na varanda, antes de ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Moradores do Assossete ouvidos pelo FOLHA DO SUL ON LINE pos a execução, suspeitam que uma boca de fumo estaria funcionando no imóvel, e que o tráfico de drogas seria a motivação do homicídio.

Após os disparos, os dois assassinos fugiram na mesma moto na qual chegaram, e já estão sendo procurados. Imagens de câmeras instaladas nas proximidades da casa de Marcos Diones, que tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, podem ter registrado o homicídio.