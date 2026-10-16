PoderData aponta empate entre Lula e Flávio Bolsonaro, com 47% para cada um

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/10/2026 às 09h18

Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados com 47% das intenções de voto no segundo turno da eleição presidencial, segundo pesquisa PoderData realizada entre 13 e 15 de outubro de 2026. Os entrevistados que pretendem votar em branco ou anular somam 4%, enquanto 2% não sabem em quem votar.

Considerando apenas os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, os dois candidatos registram 50%. A margem de erro estimada é de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos no total da amostra, com nível de confiança de 95%.

O empate nacional reúne diferenças entre os segmentos do eleitorado. Entre os homens, Flávio Bolsonaro tem 56%, contra 39% de Lula. Entre as mulheres, o petista aparece com 55%, enquanto o adversário registra 39%.

Nos recortes regionais, Lula alcança 59% no Nordeste, ante 37% de Flávio. O candidato do PL registra 57% no Sul, contra 38% do petista, e 54% no Centro-Oeste, onde Lula tem 38%. No Norte, os percentuais são de 51% a 45% para Flávio. No Sudeste, ele aparece com 48%, e Lula, com 44%.

A divisão também se manifesta por renda e religião. Entre os entrevistados que recebem até dois salários mínimos, Lula tem 52%, contra 40% de Flávio. Na faixa de dois a cinco salários mínimos, o candidato do PL registra 53%, ante 42% do petista. Entre os evangélicos, Flávio alcança 62%, enquanto Lula tem 33%. Entre os católicos, os índices são de 52% para Lula e 44% para Flávio. A margem de erro nacional não deve ser aplicada diretamente a esses recortes.

Embora as intenções de voto estejam empatadas, Flávio é o nome mais citado quando os entrevistados respondem quem tem mais chance de vencer a eleição: 51% apontam o candidato do PL, e 42%, Lula. Outros 7% não sabem. A pergunta mede expectativa de vitória, e não preferência eleitoral.

Os índices de rejeição são próximos. Segundo o levantamento, 46% dizem que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 45% afirmam o mesmo sobre Flávio Bolsonaro. Lula é o único candidato em quem votariam para 44% dos entrevistados; Flávio, para 43%. Outros 7% dizem que poderiam votar em cada um deles.

A pesquisa também avaliou o desempenho pessoal do presidente e seu governo. Lula tem aprovação de 46% e desaprovação de 47%, enquanto 7% não sabem responder. Na avaliação do governo, 46% aprovam, 49% desaprovam e 5% não sabem.

O PoderData realizou 3 mil entrevistas por telefone, por meio de resposta audível automatizada, em 644 municípios das 27 unidades da Federação. Os dados receberam ponderação por sexo, idade, escolaridade, renda, resultado do primeiro turno e região. O levantamento informa registro no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04258/2026.