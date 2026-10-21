Quem é João Chumbinho, apontado como affair de Paolla Oliveira

Por IG

Publicada em 21/10/2026 às 10h37

Fãs de Paolla Oliveira, de 44 anos, acreditam que ela encontrou um novo amor. O felizardo apontado como novo affair da atriz é o surfista João Chianca, também conhecido como Chumbinho, de 26 anos, um dos destaques do surfe brasileiro.

Os boatos sobre um possível relacionamento entre a atriz e o atleta ganharam força na última semana, quando internautas notaram interações entre eles nas redes sociais e após os pais do jovem comparecerem à coroação de Paolla como nova rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense.

Quem é João Chumbinho?

João Chianca é natural de Saquarema, cidade localizada no litoral do Rio de Janeiro e conhecida como a capital do surfe no Brasil. O atleta vem de uma família com tradição no esporte: seu pai é Gustavo Chumbão, que competiu nas ondas gigantes, e seu irmão mais novo, o surfista Lucas Chumbo, também ficou conhecido nacionalmente por participar do "BBB 20".

No esporte, Chumbinho optou por surfar ondas menores e competir no circuito tradicional. Atualmente, ele ocupa a 21ª posição no ranking da Liga Mundial de Surfe (WSL).

João fez sua estreia no surfe profissional em 2022 e conquistou destaque devido ao bom desempenho na temporada de 2023, quando alcançou a primeira vitória no circuito mundial, conquistando a quarta colocação do campeonato. Já em 2024, ele representou o Brasil nas Olimpíadas de Paris ao lado de Filipe Toledo e Gabriel Medina, que levou a medalha de bronze na disputa.

Com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, Chumbinho costuma compartilhar detalhes de sua rotina de treinos em mar aberto e registros de suas viagens por países como El Salvador, México e África do Sul.

Paolla Oliveira está solteira desde o final de 2025, quando anunciou o fim de seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira. Eles ficaram juntos por quase cinco anos e mantêm uma boa relação até hoje.

Recentemente, o ex-casal chegou a reacender a esperança dos fãs em uma reconciliação ao protagonizar um comercial para uma rede de fast food. O clima amistoso entre eles deu o que falar, no entanto, não houve nenhum tipo de retomada do relacionamento.

Nos últimos meses, fãs também especularam que a artista estaria vivendo romances com Mestre Fafá, da bateria da Grande Rio, e com a atriz Bella Campos. Apesar dos boatos, Paolla negou qualquer envolvimento com os famosos e enfatizou que ambos são apenas bons amigos.