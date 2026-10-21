Arthur Aguiar rebate críticas após enterro de Lua Blanco

Por IG

Publicada em 21/10/2026 às 10h47

Arthur Aguiar, de 37 anos, se pronunciou após receber críticas por aparecer sorrindo em uma foto ao lado dos antigos colegas de Rebelde, novela exibida pela Record TV, após o velório de Lua Blanco. A atriz morreu aos 39 anos, no domingo (18) e foi sepultada na segunda-feira (19), no Rio de Janeiro.

Na manhã desta terça-feira (20), o ator publicou uma sequência de vídeos nas redes sociais para explicar o contexto do registro ao lado de Chay Suede, Sophia Abrahão, Mel Fronckowiak e Micael Borges.

De acordo com ele, a imagem foi feita após a cerimônia, quando o grupo se reuniu em particular para recordar momentos vividos com a amiga como forma de celebrar sua vida.

Ao falar sobre a repercussão da imagem, Arthur reconheceu que os últimos dias foram difíceis, mas ressaltou a importância do reencontro com os antigos companheiros de elenco.

Ontem foi um dia difícil. Mas, ao mesmo tempo, foi um dia muito especial.Arthur Aguiar, ator.

O ator explicou que, depois de se despedirem de Lua, os artistas foram para outro local, onde tiveram um momento mais reservado para conversar e relembrar histórias. O ex-BBB contou que os cinco não se reuniam daquela maneira havia anos.

“Quando a gente saiu do velório, a gente chorou, a gente se abraçou, esteve ali se despedindo dela e, depois disso, a gente saiu dali, foi para um outro lugar e teve um momento só nosso, como a gente não tinha há muitos anos”, contou.

Arthur acrescentou que o grupo recordou experiências compartilhadas com Lua e decidiu registrar o momento com sorrisos porque acreditava que aquela seria a forma como a atriz gostaria de ver os amigos reunidos.

“A gente relembrou muitas histórias da gente junto com a Lua, e foi um momento onde a gente brindou ali a vida dela e tudo que a gente viveu junto”, declarou.

Em seguida, ele reforçou a intenção por trás da fotografia:

A gente relembrou muita coisa e decidiu fazer uma foto sorrindo porque é como ela gostaria que a gente estivesse.

Durante o desabafo, Arthur também lamentou que a reunião dos antigos colegas tenha acontecido apenas no momento da despedida. Segundo ele, Lua e os demais integrantes do elenco também tinham vontade de se reencontrar.

“Tenho certeza absoluta que ela ficou muito feliz de ver a gente reunido, onde quer que esteja”, afirmou.

O ator reconheceu, porém, que aquele encontro poderia ter ocorrido enquanto Lua ainda estava viva. “Aquele encontro de ontem poderia e merecia ter acontecido com ela em vida. Mas, por diversos motivos, por diversas situações, não aconteceu”, acrescentou.

Na sequência, ele comentou que já havia falado publicamente sobre a vontade de reunir o elenco novamente e que a atriz compartilhava desse desejo. “De uma forma ou de outra, ela acabou reunindo. Não da maneira como a gente gostaria, obviamente. Mas acabou reunindo”, declarou.

Por fim, Arthur pediu que as pessoas não adiem conversas importantes nem deixem para depois a oportunidade de procurar alguém de quem sentem falta.

“A gente não sabe até quando a gente vai ficar. E a pior coisa que pode acontecer é você perder uma pessoa que é importante para você, que passou muitos momentos com você, e você não teve a oportunidade de conversar, de perdoar, de ser perdoado”, refletiu.

Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram romance em Rebelde

Arthur Aguiar e Lua Blanco ficaram conhecidos pelo público ao interpretar Diego Maldonado e Roberta Messi, o casal protagonista da versão brasileira de Rebelde, exibida pela Record TV entre 2011 e 2012. O relacionamento dos personagens também ultrapassou a ficção, e os dois namoraram durante o período em que trabalharam juntos.

Além de integrarem o elenco da novela, os artistas fizeram parte da banda Rebeldes, que realizou apresentações pelo Brasil. Após o fim do namoro, Arthur e Lua passaram anos sem se falar, mas retomaram o contato em 2023.

Lua morreu aos 39 anos. A família confirmou que a atriz enfrentava um câncer nos últimos meses e comunicou sua morte nas redes sociais.