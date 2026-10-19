Professor Nazareno, o coluniasta mais polêmico do Norte, escreve : “ovo da serpente” vai chocar?

Por Professor Nazareno

Publicada em 19/10/2026 às 08h10

Nimbos ameaçadores se concentram no firmamento. É quase certo de que haverá fortes precipitações pluviométricas em breve. As perspectivas atuais são sombrias e assustadoras. O medo está estampado em grande parte das pessoas, principalmente naquelas mais esclarecidas, enquanto as de menor leitura de mundo e de conhecimentos ainda estão cegas e inebriadas por ideias ultrapassadas e retrógradas do “grande imbecil”. Parece ser a repetição da História. Em 1923, por exemplo, o austríaco Adolf Hitler tentou também um fracassado golpe de Estado na Alemanha. Condenado e preso, passou apenas nove meses na cadeia, de onde saiu para liderar, de forma democrática, o poder em todo o país e usando para isso a democracia com o objetivo de propagar o ódio, as mentiras e principalmente as narrativas próprias bem articuladas para enganar todo o povo alemão.

Hitler era da extrema-direita, por isso odiava os comunistas e os socialistas. Tanto é que na Operação Barbarossa invadiu, sem nenhuma declaração formal de guerra, a extinta União Soviética. Como semear o ódio a um povo sem nomeá-lo? Os judeus foram perseguidos sem trégua e, pouco depois, tiveram todos seus bens confiscados e depois foram mandados para campos de extermínios espalhados por toda a Europa. Seis milhões foram perseguidos, exilados, dizimados e mortos. Além disso, ciganos e muitas outras minorias que não se encaixassem na “raça pura ariana”, defendida pelos monstros nazistas, foram simplesmente aniquiladas e mortas. Se o “ovo da serpente” chocar e se reproduzir, qual será o destino dos esquerdistas que muitos de nós conhecemos? Ora, a antológica frase “às favas com a democracia” já foi pronunciada tempos atrás no Brasil.

Muitas dessas nuvens escuras do obscurantismo assassino e cruel trazem alguma vingança e um certo “acerto de contas” que em nada ajudarão a pacificar o país. O 8 de janeiro de 2023 não foi uma tentativa de golpe de Estado. Foi apenas uma manifestação pacífica que só tinha “velhinhas usando a Bíblia nas mãos”, falou-se. Essa narrativa absurda e mentirosa, como as de Hitler, mistura “alhos com bugalhos” e coloca erroneamente num mesmo patamar os que defenderam a democracia e os que hoje defendem uma ditadura insana, criminosa, vingativa e assassina. O esquecimento da História, proposital ou não, nivela todos ao mais rasteiro dos níveis. Prioridades institucionais polêmicas, propostas de mudanças na Constituição, cassação de alguns ministros do STF e governar sem oposição é o receio em caso de a serpente chocar o ovo.

As mentiras, as narrativas próprias, a vingança, o ódio, o preconceito, a misoginia, o racismo, a homofobia, o exílio, a certeza de que se tem a verdade absoluta, a censura e a intolerância levaram a Alemanha nazista a se colocar praticamente contra todo o mundo dito civilizado e culminaram com a Segunda Guerra Mundial, onde entre 70 e 85 milhões de pessoas perderam a vida. Com todas as inconsistências e erros que tem, a democracia ainda é o regime político mais aceito e lutar pela igualdade, pela autodeterminação dos povos e pela paz é a coisa mais civilizada que ainda temos. Bons tempos eram aqueles em que “perder uma eleição numa democracia era algo normal”. Hoje o perigo é “perder a democracia em uma eleição”. Lutar para destruir todos os ninhos de serpentes venenosas e os ovos do mal é dever de quem acredita nos princípios do Cristianismo. E só temos poucos dias para nos salvar.

*Foi Professor em Porto Velho.