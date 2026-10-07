Prefeitura recebe maquinários para reforçar o atendimento aos produtores rurais e manutenção das estradas

Por Assessoria

Publicada em 07/10/2026 às 08h48

Espigão d’Oeste recebeu, na tarde desta terça-feira (06/10), mais dois importantes equipamentos que passam a reforçar a estrutura de atendimento aos produtores rurais do município: uma retroescavadeira e um trator de pneus.

Os equipamentos, adquiridos por meio de emendas parlamentares, representam um investimento de aproximadamente R$ 720 mil e chegam para ampliar a capacidade de atendimento às comunidades rurais, auxiliando na manutenção de estradas, propriedades e demais serviços voltados ao setor produtivo.

Com mais máquinas à disposição, a Prefeitura amplia as condições para atender às demandas do campo e fortalecer quem trabalha diariamente para produzir e movimentar a economia do município.

Espigão não pode parar! Investir na agricultura é investir no trabalho, na produção e em um futuro de dias melhores para todos.