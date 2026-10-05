Prefeitura de Porto Velho decretada situação de emergência em distritos do Alto, Médio e Baixo Madeira

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 05/10/2026 às 16h05

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (PODE), assinou nesta última quinta-feira (1º) o Decreto Municipal nº 22.515, que declara Situação de Emergência (Nível II) no município de Porto Velho em virtude da estiagem que atinge a região.

Vale destacar que essa estiagem é um impacto direto do fenômeno natural chamado Super El Niño, que altera o clima em várias regiões do Brasil, levando a períodos de seca e enchentes.

Em Porto Velho, as regiões onde o decreto passa a valer ficam localizadas no Alto, Médio e Baixo Madeira. O levantamento oficial apontou 7.442 famílias afetadas, distribuídas em 85 localidades rurais, ribeirinhas e indígenas, incluindo 517 pessoas em cinco aldeias.

Medida permite apoio estadual e federal para garantir o abastecimento de água e outras ações emergenciais

“É o momento de mitigar impactos e mostrar que a união entre os poderes é capaz de fazer com que o nosso povo consiga passar por essa estiagem sem precisar sofrer com falta de água, entre outros problemas. É questão de humanidade proteger quem mais precisa”, disse Léo Moraes.

Com a Situação de Emergência decretada, é possível contar com o auxílio das esferas estadual e federal para fornecimento de água potável por meio de caminhões-pipa e embarcações, entrega de reservatórios, além da dispensa de licitação para compras em situação de emergência.

Uma equipe multissetorial da Prefeitura de Porto Velho já está realizando o trabalho dentro das comunidades. Além da água e alimentação, essas ações envolvem cadastros sociais e medidas de apoio aos moradores mais afetados. O decreto tem validade de 180 dias.

Confira os distritos em Situação de Emergência:

Decreto abrange 85 localidades do Alto, Médio e Baixo Madeira, com 7.442 famílias afetadas, incluindo 517 pessoas de cinco aldeias indígenas

Baixo Madeira: Distritos de Calama, Demarcação, Nazaré, São Carlos e suas respectivas comunidades/ilhas.

Médio Madeira: Zona rural do Distrito-Sede (margens do Rio Madeira, ramais e assentamentos) e distritos de Abunã, Nova Mutum-Paraná, Jaci-Paraná, União Bandeirantes e Rio Pardo.

Alto Madeira: Distritos de Extrema, Fortaleza do Abunã, Nova Califórnia e aldeias indígenas da região (Marmelinho, Nova Esperança, Paxiuba, Pedreira e Txakuby).

Fotos: Secom