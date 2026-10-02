Prefeitura de Jaru realiza rebaixamento de morro e remoção de curvas na Linha 628

A Prefeitura de Jaru segue avançando com os serviços de melhoria e manutenção das estradas rurais do município. Após a conclusão do patrolamento de toda a malha viária rural, as equipes continuam atuando em diferentes pontos com outras ações, cujo objetivo é garantir melhores condições de acesso e tráfego.

Na Linha 628, por exemplo, a Prefeitura executa uma megaoperação que inclui o rebaixamento de morro, alargamento da pista, remoção de curvas ao longo do trecho, cascalhamento e instalação de bueiros.

O prefeito Jeverson Lima, esteve em campo acompanhando o andamento dos serviços e destacou que todo o trabalho é realizado com recursos, equipe e maquinários próprios da Prefeitura de Jaru. “São serviços importantes que melhoram a trafegabilidade e garantem mais segurança para quem utiliza diariamente as nossas estradas rurais. Estamos trabalhando para oferecer melhores condições de deslocamento aos moradores, produtores rurais e a todos que passam pela Linha 628”, destacou.