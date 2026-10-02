Disparos em massa espalham ataques contra Bruno Scheid e sua família na reta final da eleição

Por Assessoria

Publicada em 02/10/2026 às 16h36

Bruno Scheid e sua família são alvo de uma onda de ataques nas redes sociais nas últimas horas. Números de telefone de outros estados estão sendo usados para espalhar, em massa, fake news contra o candidato ao Senado e seus familiares.

Os ataques são feitos por grupos políticos, ultrapassam a disputa eleitoral e atingem a família do candidato escolhido por Jair Bolsonaro em Rondônia.

Bruno carrega uma missão que recebeu de Bolsonaro: representar Rondônia no Senado, defender a família brasileira e trabalhar pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Para ele, esse compromisso significa enfrentar os abusos de autoridade e defender os brasileiros perseguidos e desamparados.

O ataque ao candidato é um método de perseguição que é usado pela esquerda e que vem atingindo representantes da direita em todo o país. Um exemplo de notícia falsa contra um representante da direita foi a divulgação de que Flávio Bolsonaro pretendia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil. A responsabilidade pelos disparos contra Bruno ainda não foi estabelecida.

Bruno diz que estamos enfrentando as forças do mal que oprimem e tentam destruir a família brasileira. Sua mensagem aos apoiadores é seguir de mãos dadas, resistir aos ataques e manter o compromisso de defender as famílias e salvar o Brasil.