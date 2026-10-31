Prefeitura de Cacoal investe em reformas, novas salas e equipamentos para escolas municipais

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 31/10/2026 às 11h03

A rede municipal de ensino de Cacoal está recebendo investimentos em infraestrutura e equipamentos, com ações que contemplam as escolas Cláudio Emanuel, Maria do Socorro e Luiz Lenzi. As melhorias anunciadas pela Prefeitura abrangem reformas, construção de novas salas e aquisição de equipamentos para as unidades escolares.

Entre os objetivos apresentados pela administração municipal estão a ampliação da segurança, a melhoria do conforto e a oferta de ambientes mais adequados às atividades educacionais. As intervenções fazem parte dos investimentos direcionados à estrutura física das escolas do município.

Além das reformas, a construção de novas salas integra o conjunto de medidas voltadas à melhoria das condições de aprendizagem dos estudantes e de trabalho dos profissionais da educação.

Segundo a Prefeitura de Cacoal, as iniciativas buscam fortalecer a estrutura da rede municipal de ensino, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento das atividades escolares.