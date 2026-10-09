PM é acionada após mulheres serem atingidas por spray de pimenta
Por rondoniatual.com
Publicada em 09/10/2026 às 08h40
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 Três mulheres precisaram procurar atendimento médico no Hospital Municipal após serem atingidas por spray de pimenta durante uma ocorrência registrada na noite de quinta-feira (8 de outubro de 2026), em Ji-Paraná (RO).

De acordo com informações registradas pela Polícia Militar, as mulheres estavam em um estabelecimento comercial, conversando com um amigo, quando uma discussão teria começado entre o rapaz e outra mulher.

 Segundo o relato de uma das vítimas, a mulher teria deixado o local e, ao retornar, lançado spray de pimenta contra as três mulheres.

 Durante a ação, uma das vítimas foi atingida no braço, enquanto as outras duas tiveram a substância atingindo a região dos olhos.

Após o ocorrido, as três mulheres procuraram atendimento no Hospital Municipal devido aos efeitos provocados pelo produto. Não se sabe o que motivou o ato criminoso.

A Polícia Militar foi acionada para o hospital e registrou o ataque como possível lesão corporal

Polícia Ji-Paraná
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