PM é acionada após mulheres serem atingidas por spray de pimenta

Por rondoniatual.com

Publicada em 09/10/2026 às 08h40

Três mulheres precisaram procurar atendimento médico no Hospital Municipal após serem atingidas por spray de pimenta durante uma ocorrência registrada na noite de quinta-feira (8 de outubro de 2026), em Ji-Paraná (RO).

De acordo com informações registradas pela Polícia Militar, as mulheres estavam em um estabelecimento comercial, conversando com um amigo, quando uma discussão teria começado entre o rapaz e outra mulher.

Segundo o relato de uma das vítimas, a mulher teria deixado o local e, ao retornar, lançado spray de pimenta contra as três mulheres.

Durante a ação, uma das vítimas foi atingida no braço, enquanto as outras duas tiveram a substância atingindo a região dos olhos.

Após o ocorrido, as três mulheres procuraram atendimento no Hospital Municipal devido aos efeitos provocados pelo produto. Não se sabe o que motivou o ato criminoso.

A Polícia Militar foi acionada para o hospital e registrou o ataque como possível lesão corporal