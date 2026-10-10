Mulher dá entrada na UPA após ser esfaqueada pelo ex-namorado

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 10/10/2026 às 08h30

Uma mulher de 26 anos, identificada como Ingrid, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na noite desta sexta-feira, 09 de outubro de 2026, após ser vítima de um ataque a golpes de faca supostamente cometido pelo ex-namorado.

Conforme as primeiras informações repassadas ao Jornal Rota Policial News, a vítima teria sofrido aproximadamente oito perfurações em diferentes partes do corpo, incluindo os braços e a região do tórax.

Também foi relatado um ferimento na bochecha, que não teria atravessado o rosto, com considerável sangramento.

Até o momento, não há informações oficiais detalhadas sobre o estado de saúde da mulher, nem sobre as circunstâncias que motivaram o ataque.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes. A polícia já está no caso e faz diligências e a ocorrência deve ser registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Novas informações poderão ser divulgadas assim que houver confirmação dos detalhes da ocorrência.