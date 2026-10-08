Hospital Municipal registra nascimento dos gêmeos Hana e Felipe

Por Assessoria

Publicada em 08/10/2026 às 08h22

Todos os meses, o Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas, em Jaru, registra, em média, o nascimento de cerca de 60 novos jaruenses. E, na última terça-feira (06), a alegria veio em dose dupla, Deisi Kelly Amorim de Souza Roberto deu à luz aos gêmeos Hana e Felipe.

Ao lado do marido, Lucas Carneiro Roberto, e de toda a família, Deisi celebra a chegada dos novos integrantes. Hana nasceu pesando 3,098 kg, enquanto Felipe veio ao mundo com 3,200 kg.

A mãe e os recém-nascidos passam bem e receberam todo o atendimento e suporte necessários da equipe da unidade hospitalar, com acompanhamento humanizado antes, durante e após o nascimento dos bebês.

O prefeito Jeverson Lima destacou os avanços da saúde pública no município, que permitem às famílias contar com o suporte necessário desde o acompanhamento nas unidades de saúde até o momento do parto no Hospital Municipal. “Hoje, Jaru é referência em saúde pública de qualidade. Realizamos investimentos contínuos na modernização da estrutura, na aquisição de equipamentos e na qualificação das equipes, para que a população seja atendida sempre da melhor forma possível”, destacou.

Jeverson Lima também parabenizou a família pela chegada dos gêmeos. “Quero parabenizar a Deisi e o Lucas pela chegada da Hana e do Felipe. Desejo muita saúde aos dois e que possam crescer fortes e saudáveis, porque amor eu sei que eles têm de sobra. Nosso trabalho segue firme, com investimentos e ações para garantir uma saúde pública cada vez melhor e de qualidade para todos que precisam”, afirmou o prefeito.