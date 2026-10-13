Homem é esfaqueado por dois homens dentro de casa em Vilhena

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 13/10/2026 às 08h40

Um homem identificado como Patrick de 31 anos, foi vítima de uma agressão com golpes de faca após dois homens chegarem à residência dele e o atacarem.

O caso foi atendido pelas equipes de socorro e pela Polícia Militar na casa da vítima localizada na rua Antônio Pereira Bastos, no bairro Alto Alegre, setor 08, em Vilhena/RO.

Segundo apurado pela reportagem do Rota Policial News, conforme informações registradas no boletim de ocorrência da Polícia Militar, homem havia sido alvo de tentativa de homicídio à golpes de faca.

A guarnição de serviço acionou uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militares, a qual se deslocou até o endereço informado para prestar atendimento à vítima.

Patrick apresentava uma perfuração na região do tórax, mas estava consciente, respondia aos estímulos e conseguia caminhar no momento do atendimento. A perfuração teria sido, a princípio, superficial.

Os bombeiros realizaram os procedimentos para conter o sangramento, utilizando compressas e ataduras, e posteriormente encaminharam o homem ao pronto-socorro do Hospital Regional, onde ele permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.

A Polícia Militar também esteve no local da ocorrência, e o caso deverá foi registrado para as providências cabíveis na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

As circunstâncias da agressão, a identificação dos envolvidos e a motivação do ataque deverão ser apuradas pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCCV).