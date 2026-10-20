Furto de energia causa perdas superiores a R$ 200 milhões em arrecadação de impostos em Rondônia

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 20/10/2026 às 08h10

O furto de energia elétrica, popularmente conhecido como “gato”, provoca prejuízos que vão além da rede de distribuição. Em 2026, Rondônia já deixou de arrecadar mais de R$ 200 milhões em ICMS em razão das perdas relacionadas a essa prática. Segundo dados da Energisa Rondônia, o valor equivale ao custo estimado de aproximadamente 495 ambulâncias ou à construção de mais de 1.400 casas populares, recursos que poderiam beneficiar diretamente a população.

Além do impacto na arrecadação, as ligações clandestinas representam riscos à segurança de quem realiza as intervenções e de pessoas que circulam nas proximidades. Instalações improvisadas e fora dos padrões técnicos podem provocar choques elétricos, curtos-circuitos, incêndios e sobrecargas na rede, comprometendo também o fornecimento de energia para outros consumidores.

Para Daniel Andrade, gerente do Departamento de Combate a Perdas da Energisa Rondônia, o enfrentamento dessas irregularidades é uma questão de interesse coletivo.

“O furto de energia não prejudica apenas a distribuidora. Ele afeta toda a sociedade, tanto pela perda de arrecadação de impostos quanto pelos riscos de acidentes. Por isso, combater essas irregularidades também é uma forma de proteger a população e contribuir para a segurança do fornecimento de energia”, explica Daniel.

Ligações clandestinas em festas e eventos aumentam riscos de acidentes

Em locais com grande circulação de pessoas, como festas, feiras e eventos públicos, os riscos das ligações irregulares são ainda mais preocupantes. Instalações improvisadas podem deixar fios expostos, provocar sobrecargas e criar situações de perigo para trabalhadores, comerciantes e frequentadores.

Para evitar acidentes, ambulantes, vendedores e organizadores que precisam utilizar energia elétrica temporariamente devem solicitar uma ligação provisória regular à Energisa.

O procedimento permite que a distribuidora avalie as condições técnicas necessárias para atender à demanda de energia do evento com segurança.

A Energisa esclarece que as fiscalizações realizadas nesses locais têm como objetivo identificar e retirar ligações clandestinas que possam colocar pessoas em risco. A atuação busca prevenir acidentes e proteger tanto os trabalhadores quanto o público presente.

Saiba como solicitar uma ligação provisória ou denunciar irregularidades

A solicitação de ligação provisória, inspeções e outros serviços pode ser realizada pelos canais oficiais da Energisa Rondônia:

Aplicativo: Energisa On

WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673

Central de atendimento: 0800 647 0120

Já as denúncias de furto de energia podem ser feitas de forma anônima pelo 190, da Polícia Militar, ou pelo 0800 647 0120, da Energisa Rondônia.

A distribuidora orienta que a população nunca tente realizar ligações ou intervenções na rede elétrica por conta própria. Além de irregular, a prática pode provocar acidentes graves e colocar em risco a segurança de toda a comunidade.