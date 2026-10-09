Câmara elege nova mesa diretora formada 100% por mulheres, marco histórico em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 09/10/2026 às 08h20

Itapuã do Oeste — RO — Mulheres no comando. Assim será o biênio 2027/2028 na Câmara Municipal de Itapuã do Oeste. Pela primeira vez, uma Mesa Diretora de uma Casa de Leis no Estado de Rondônia será composta exclusivamente por mulheres. Esse marco histórico na política feminina rondoniense aconteceu na noite desta quinta-feira, 08 de outubro de 2026, durante a Sessão Ordinária do município.

A nova Mesa Diretora foi eleita por chapa única, denominada "A União que Transforma", e será composta pelas seguintes vereadoras: Presidente: Vânia Alves Santos (PSD), Vice-Presidente Kênia Carvalho (PL), 1ª Secretária Mineia Villa (MDB) e 2ª Secretária Professora Ângela (AVANTE). A chapa representa um avanço inédito na participação feminina no Poder Legislativo do município e de toda a região.

Eleita mais uma vez para a presidência, a vereadora Vânia Alves Santos (PSD) reafirmou o compromisso de trabalhar com transparência, diálogo e dedicação em prol de cada cidadão e cidadã de Itapuã do Oeste. "Quero agradecer aos nobres colegas pela confiança depositada em mim para a responsabilidade de presidir esta Casa pelo segundo biênio consecutivo, e à população de Itapuã que acredita em nosso trabalho. Que a união das mulheres nesta Casa seja sempre em busca de melhorias para os nossos munícipes."

A vice-presidente eleita, Kênia Carvalho (PL), destacou a conquista das mulheres da Casa. "O biênio 2027/2028 será promissor. Estaremos unidas para trabalhar por Itapuã. Eu era um 'patinho feio' nesta Casa, porém conquistei o meu espaço e o reconhecimento do meu trabalho pela população."

O prefeito Nei Martins esteve presente durante a sessão e parabenizou a nova Mesa Diretora. "É uma honra saber que esta Mesa somará esforços com o Poder Executivo para buscar melhorias para a nossa cidade. Desejo um excelente trabalho a esta equipe de mulheres competentes e muito comprometidas."

SOBRE O PROCESSO ELEITORAL

A eleição ocorreu dentro do cronograma estabelecido pelo Edital de Convocação nº 001/2026, publicado em 05 de outubro. O processo foi realizado em estrito cumprimento à Resolução nº 010/2026, que declarou a nulidade da eleição realizada em dezembro de 2025, e observou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que estabelece o princípio da contemporaneidade.

A sessão foi aberta ao público, e a população pôde acompanhar os trabalhos de forma presencial, no plenário da Casa, e também on-line, pelos canais oficiais da Câmara, garantindo total transparência e participação popular. A nova mesa diretora tomará posse no início de 2027.