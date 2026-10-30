Por Assessoria

Publicada em 30/10/2026 às 08h22

A Prefeitura de Jaru realizou, na última quarta-feira (28), as finais da 3ª Copa Jaru Futsal de Base, no Ginásio Poliesportivo Sebastião Mesquita. A competição reuniu equipes das escolas de futsal Cooped, JM, LM de Tarilândia e da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo - Semecelt.

Os jogos foram disputados nas categorias Sub-06, Sub-08, Sub-10 e Sub-11, com partidas acirradas e decisões nos pênaltis.

Na categoria Sub-06, a Escola JM-A conquistou o título ao vencer a JM-B por 3 a 1.

Pela Sub-08, a Escola JM-A garantiu o terceiro lugar ao derrotar a Cooped por 3 a 0. Já a decisão do título foi definida nos pênaltis, com vitória da Escola JM-C sobre a Semecelt-A.

Na Sub-10, a Cooped ficou com a terceira colocação após vencer a JM-B por 5 a 4 nos pênaltis. O título ficou com a Semecelt-A, que goleou a JM-A por 5 a 1.

Na categoria Sub-11, a Escola JM conquistou o terceiro lugar ao vencer a Semecelt-A por 3 a 1. A equipe Semecelt-B garantiu o primeiro lugar ao derrotar a LM de Tarilândia por 2 a 0.

As três equipes mais bem colocadas de cada categoria receberam troféus, e os atletas das equipes vencedoras também foram contemplados com medalhas.

O prefeito Jeverson Lima e a primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima, acompanharam as partidas ao lado da secretária da Semecelt, Maria Cleunice.

Durante o evento, o prefeito ressaltou a importância do esporte para o desenvolvimento das crianças e o compromisso da gestão municipal com o incentivo às categorias de base. “Nossa gestão investe em competições esportivas desde as categorias de base, por saber que as crianças aprendem valores como disciplina, respeito e importância do trabalho em equipe”, afirmou.