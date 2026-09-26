UBS Agenor de Carvalho garante oportunidade para quem não tem tempo durante a semana

Por Taiana Mendonça

Publicada em 26/09/2026 às 10h44

A Prefeitura de Porto Velho promove, neste sábado (26), uma ação de vacinação na Unidade Básica de Saúde (UBS) Agenor de Carvalho, das 7h às 13h. A iniciativa é voltada ao público geral e busca alcançar principalmente os moradores que não conseguem atualizar o cartão de vacina durante os dias úteis.

Para garantir a dose, não é preciso agendar, basta ir à unidade levando um documento oficial com foto e o cartão de vacinação.

O prefeito Léo Moraes destacou o compromisso de facilitar o acesso da população aos serviços de saúde no fim de semana. "Sabemos que a correria do dia a dia impede muitas pessoas de cuidarem da própria saúde e da família de segunda a sexta-feira. Ações no final de semana são uma forma de garantir que ninguém fique sem a proteção das vacinas. É mais cuidado com o cidadão porto-velhense".

Agilidade nos atendimentos

Como complemento à ação, a UBS também realizará consultas médicas e exames preventivos voltados para moradores dos bairros Agenor de Carvalho e Lagoa que já possuem agendamento prévio. A estratégia de aproveitar o sábado para esses procedimentos visa diminuir o tempo de espera do usuário e flexibilizar o atendimento.

UBS também realizará consultas e exames previamente agendados, buscando reduzir a espera e facilitar o atendimento aos moradores

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, pontuou que o dia extra de funcionamento é estratégico. "Abrir a UBS além dos cinco dias convencionais é um esforço de toda a equipe para dar celeridade à nossa fila. Quando acrescentamos o sábado para atendimentos agendados, conseguimos antecipar marcações, dar vazão à demanda e atender o cidadão com mais agilidade".

A gerente da UBS Agenor de Carvalho, Maria Santos, reforçou as orientações para quem vai à unidade no fim de semana. "Estamos preparados para acolher toda a população que vier em busca da vacina, além de receber os pacientes que já têm consultas e exames marcados para este dia. No entanto, lembramos que a ação deste sábado é voltada para esses atendimentos específicos; por isso, serviços como a farmácia, regulação, entre outros, não estarão funcionando, mantendo o atendimento normal de segunda a sexta-feira".

Serviço:

- O quê: Ação de Vacinação no Sábado (26)

- Quando: Sábado (26), das 7h às 13h

- Local: UBS Agenor de Carvalho

- Vacinação: Aberta ao público geral (levar documento com foto e cartão de vacina)

- Atendimentos com agendamento prévio: Preventivos e consultas médicas direcionados aos moradores dos bairros Agenor de Carvalho e Lagoa