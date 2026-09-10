SINJUR lança Plantão Jurídico gratuito para atender filiados e suas famílias, tanto da capital quanto do interior

Por sinjur

Publicada em 10/09/2026 às 08h14

O Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur) lançou nesta quinta-feira (21/08) o projeto Plantão Jurídico, uma iniciativa que oferece consultoria jurídica gratuita a todos os filiados e seus dependentes, independentemente de onde estejam no estado.

O grande diferencial do projeto é que os atendimentos acontecem tanto de forma presencial quanto por videoconferência, o que garante que os servidores do interior de Rondônia também possam ser atendidos sem precisar se deslocar até Porto Velho. O serviço é extensivo à família do filiado.

Os atendimentos ocorrem todas as quintas-feiras, das 14h às 17h, na sede do Sinjur em Porto Velho, com um advogado plantonista dedicado exclusivamente a esse serviço.

Para ser atendido, o filiado deve agendar horário pelo WhatsApp: (69) 9999-0000.

O Sinjur reforça o convite para que todos os servidores, tanto da capital quanto do interior, aproveitem esse serviço. Dúvidas trabalhistas, previdenciárias, administrativas ou de qualquer outra natureza podem ser levadas ao plantão. É gratuito, é para você e para sua família.

O Sinjur somos todos nós.