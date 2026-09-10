O TEMPO E A TEMPERATURA: calor domina a região Norte nesta quinta-feira (10)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 10/09/2026 às 08h00

Nesta quinta-feira (10), o Norte do Brasil segue sob forte calor, com temperaturas elevadas em praticamente todas as capitais da região.



Manaus (AM) deve ser a cidade mais quente do país, com a máxima chegando aos 39°C, enquanto a mínima fica em 26°C, mantendo o ar abafado mesmo no início do dia. Boa Vista (RR) e Porto Velho (RO) também têm previsão de calor intenso, com máximas de 38°C, e o céu varia entre claro e encoberto ao longo do dia, sem chuva prevista.

Em Belém (PA), o tempo permanece encoberto do amanhecer até a noite, com umidade podendo atingir 100%, típico do clima úmido da região amazônica, ainda que sem previsão de precipitação.



Já Rio Branco (AC) e Palmas (TO) têm dia mais estável, com céu claro predominando em todos os períodos em Palmas, onde a máxima chega a 37°C, com umidade mínima caindo para apenas 20% durante a tarde, o que reforça o tempo seco no Tocantins.



Os ventos seguem fracos em toda a região, soprando principalmente de leste a nordeste, sem previsão de rajadas.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).