Dia do Médico-Veterinário, uma vocação que transforma cuidado em proteção

Por Sema

Publicada em 09/09/2026 às 16h42

Para algumas pessoas, a profissão começa com uma escolha. Para outras, começa ainda na infância, como um sonho que permanece até a vida adulta. Para o médico-veterinário Bruno Gondim Sadeck, a medicina veterinária sempre esteve presente como uma vocação. Há 23 anos, o que começou como um sonho de criança se tornou profissão e, principalmente, uma forma de contribuir para o cuidado e a proteção dos animais e da sociedade.

“A medicina veterinária a gente fala que não é a gente que escolhe, ela que escolhe a gente. Eu acho que a medicina veterinária é um sonho de muitas crianças, só que poucas persistem e poucas escutam o chamado dessa vocação. Sempre foi um sonho de criança e tive a grande alegria e felicidade de realizá-lo. Viver da medicina veterinária, para mim, é uma grande alegria”, conta Bruno.

Na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), onde atua desde 2018, Bruno encontrou uma área diferente da tradicional imagem associada à profissão. Entre suas atividades está a fiscalização de denúncias relacionadas a maus-tratos contra animais, trabalho que exige conhecimento técnico, responsabilidade e, muitas vezes, sensibilidade diante de situações de vulnerabilidade.

A rotina começa a partir das denúncias recebidas pela secretaria. A equipe vai a campo para verificar a situação, avaliar as condições encontradas e identificar se o caso corresponde ao que foi denunciado. Quando os maus-tratos são confirmados, são adotadas as medidas cabíveis para garantir a proteção dos animais.

Entre suas atividades está a fiscalização de denúncias relacionadas a maus-tratos contra animais

“A gente recebe as denúncias de maus-tratos e vai a campo para avaliar, ver se aquela situação condiz com a denúncia ou não. E infelizmente muitas vezes se confirma, e aí a gente precisa atuar pelo bem desses animais e para proteger a sociedade como um todo também”.

Uma profissão, muitas possibilidades

A atuação de Bruno também mostra a amplitude da medicina veterinária. Além do trabalho desenvolvido na Sema, ele atua em consultório e atendimento clínico e também como professor em uma instituição de ensino de Porto Velho.

Essa diversidade é uma das características da profissão que, segundo ele, ainda é desconhecida por parte da população. O médico-veterinário pode estar presente em áreas que vão muito além do atendimento de cães e gatos, como laboratórios, pesquisas, produção de alimentos e fiscalização sanitária.

“A medicina veterinária é isso, é uma área de ampla atuação. Muitas vezes a gente nem sabe que o médico-veterinário atua ali, como na parte de alimentos, por exemplo, em que os produtos de origem animal passam pela fiscalização de um médico-veterinário. Tem a parte de laboratório, de pesquisa, então é uma área muito ampla que atende vários gostos”, destaca Bruno.

Cuidar dos animais também é cuidar das pessoas

Embora o contato direto com os animais seja uma das marcas da profissão, o trabalho do médico-veterinário possui impacto que alcança toda a sociedade. A saúde dos animais está diretamente relacionada à saúde humana e ao equilíbrio do ambiente, fazendo com que esses profissionais tenham um papel importante também na saúde pública.

Para Bruno, esse é um dos pontos que ainda precisam ser mais compreendidos pela população: reconhecer o médico-veterinário como um profissional da área da saúde.

“A medicina veterinária é uma área muito ampla de atuação, mas é uma área muito gratificante. Ao mesmo tempo, a sociedade precisa enxergar o médico-veterinário como, de fato, um profissional da área da saúde, que é uma deficiência muito grande”.

Segundo ele, essa percepção é importante para compreender a dimensão da profissão.

“A sociedade olha para o médico-veterinário e muitas vezes não reconhece ele como um profissional da saúde, sendo que ele é um profissional essencial para a saúde humana. Então, muito mais que cuidar de animais, nós cuidamos de pessoas também”.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância dos profissionais que atuam na proteção animal e ressaltou que esse trabalho também contribui para a saúde e o bem-estar da população.

“Valorizar o trabalho dos médicos-veterinários é reconhecer a importância desses profissionais para a saúde pública, para a proteção dos animais e para toda a sociedade. São pessoas que dedicam conhecimento, responsabilidade e cuidado a uma missão que beneficia tanto os animais quanto as famílias”.

Uma vocação que permanece

Depois de 23 anos de profissão e oito anos de atuação na Sema, Bruno continua encontrando diferentes formas de exercer aquilo que descobriu ainda na infância. Na fiscalização, no atendimento clínico ou na sala de aula, a medicina veterinária permanece como uma escolha que, para ele, nasceu muito antes da formação profissional.

Neste Dia do Médico-Veterinário, celebrado em 9 de setembro, histórias como a de Bruno ajudam a mostrar que a profissão não se resume ao cuidado com os animais. Ela envolve proteção, saúde, responsabilidade e, acima de tudo, uma vocação que pode acompanhar uma pessoa por toda a vida.

Entre denúncias, atendimentos, aulas e desafios cotidianos, permanece o mesmo propósito que começou ainda na infância: cuidar dos animais e, por meio desse cuidado, contribuir também para uma sociedade mais saudável e consciente.