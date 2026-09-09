Agosto registra 3,3 mil toneladas de materiais recolhidos

Por Renata Beccária

Publicada em 09/09/2026 às 16h36

Mais de 3,3 mil toneladas de materiais foram retiradas das ruas de Porto Velho em agosto pelas equipes da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). O balanço da Operação Cidade Limpa também registra 837 quilômetros de limpeza de vias e 112.621 metros quadrados de roçagem.

No mesmo período, a Sesb executou 42.055 metros de pintura de meio-fio, 2.502 metros de pavimentação, 1.123 serviços de tapa-buracos, 458 metros de instalação de manilhas e tubos, 449 metros de abertura de valas e canais e a limpeza de 226 bocas de lobo.

“Os números mostram o alcance do trabalho feito todos os dias em Porto Velho. São serviços que interferem na rotina da população, na circulação pelas ruas e na conservação dos espaços públicos. Nosso objetivo é manter as equipes nos bairros, no centro e nos distritos”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

A limpeza de ruas alcançou todas as zonas urbanas. Foram 349 quilômetros na região Central, 344 na Leste, 58 na Norte, 52 na Oeste e 34 na Sul. Das 3.301 toneladas de materiais recolhidos, 1.206 toneladas saíram da zona Leste e 1.113 da Sul. A zona Oeste somou 515 toneladas; a Central, 396; a Norte, 49; e a área rural, 22 toneladas. Jardim Santana liderou o recolhimento por bairro, com 767,4 toneladas. Depois vieram Eldorado, com 518 toneladas; Flodoaldo Pontes Pinto, com 339,7; Baixa da União, com 314,3; São João Bosco, com 156,7; e Aponiã, com 155,7 toneladas.

Giovanni Marini destacou o acompanhamento das equipes e a importância do descarte correto dos resíduos pela população

Na roçagem, as equipes atenderam 39.342 metros quadrados na zona Leste e 37.340 na Sul. O serviço também passou pelas zonas Central, com 16.733 metros quadrados; Oeste, com 10.851; Norte, com 7.755; e pela área rural, com 600 metros quadrados.

“Esse balanço permite acompanhar a produção das equipes e identificar as regiões atendidas por cada serviço. O planejamento considera as necessidades encontradas em campo, mas a população também precisa colaborar com o descarte correto dos resíduos”, disse o secretário executivo de Serviços Básicos Giovanni Marini .

Os dados da Operação Cidade Limpa estão disponíveis no Limpômetro, que pode ser acessado pelo portal da Prefeitura de Porto Velho. A plataforma permite consultar as informações por período, tipo de serviço, zona, bairro, distrito e perímetro.

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