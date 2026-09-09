Agosto registra 3,3 mil toneladas de materiais recolhidos
Por Renata Beccária
Publicada em 09/09/2026 às 16h36
Nos acompanhe pelo Google News

Mais de 3,3 mil toneladas de materiais foram retiradas das ruas de Porto Velho em agosto pelas equipes da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). O balanço da Operação Cidade Limpa também registra 837 quilômetros de limpeza de vias e 112.621 metros quadrados de roçagem.

No mesmo período, a Sesb executou 42.055 metros de pintura de meio-fio, 2.502 metros de pavimentação, 1.123 serviços de tapa-buracos, 458 metros de instalação de manilhas e tubos, 449 metros de abertura de valas e canais e a limpeza de 226 bocas de lobo. 

“Os números mostram o alcance do trabalho feito todos os dias em Porto Velho. São serviços que interferem na rotina da população, na circulação pelas ruas e na conservação dos espaços públicos. Nosso objetivo é manter as equipes nos bairros, no centro e nos distritos”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

A limpeza de ruas alcançou todas as zonas urbanas. Foram 349 quilômetros na região Central, 344 na Leste, 58 na Norte, 52 na Oeste e 34 na Sul. Das 3.301 toneladas de materiais recolhidos, 1.206 toneladas saíram da zona Leste e 1.113 da Sul. A zona Oeste somou 515 toneladas; a Central, 396; a Norte, 49; e a área rural, 22 toneladas. Jardim Santana liderou o recolhimento por bairro, com 767,4 toneladas. Depois vieram Eldorado, com 518 toneladas; Flodoaldo Pontes Pinto, com 339,7; Baixa da União, com 314,3; São João Bosco, com 156,7; e Aponiã, com 155,7 toneladas.

Giovanni Marini destacou o acompanhamento das equipes e a importância do descarte correto dos resíduos pela população

Na roçagem, as equipes atenderam 39.342 metros quadrados na zona Leste e 37.340 na Sul. O serviço também passou pelas zonas Central, com 16.733 metros quadrados; Oeste, com 10.851; Norte, com 7.755; e pela área rural, com 600 metros quadrados. 

“Esse balanço permite acompanhar a produção das equipes e identificar as regiões atendidas por cada serviço. O planejamento considera as necessidades encontradas em campo, mas a população também precisa colaborar com o descarte correto dos resíduos”, disse o secretário executivo de Serviços Básicos Giovanni Marini .

Os dados da Operação Cidade Limpa estão disponíveis no Limpômetro, que pode ser acessado pelo portal da Prefeitura de Porto Velho. A plataforma permite consultar as informações por período, tipo de serviço, zona, bairro, distrito e perímetro.

Siga o canal oficial no WhatsApp e receba as principais informações diretamente no seu celular:

Geral LIMPEZA
Imprimir imprimir