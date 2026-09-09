Economia no calor: pequenas mudanças ajudam a reduzir o consumo de energia

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 09/09/2026 às 16h23

Com as altas temperaturas registradas em Rondônia, em meio aos efeitos do Super El Niño, aparelhos como ar-condicionado, ventilador e geladeira passam a ser utilizados com maior frequência e por mais tempo. Essa mudança de hábito pode aumentar o consumo de energia e impactar o valor da conta no fim do mês.

Segundo a analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia, Camila Lopes, o ar-condicionado está entre os equipamentos que mais demandam atenção durante o período de calor. Portas e janelas abertas, filtros sujos e temperaturas muito baixas fazem o aparelho trabalhar mais para climatizar o ambiente.

“A orientação é manter o ar-condicionado em 23°C, fechar portas e janelas durante o funcionamento e limpar os filtros regularmente. Temperaturas muito baixas exigem mais esforço do equipamento e aumentam o consumo de energia”, explica.

Os ventiladores devem ser desligados quando não houver ninguém no cômodo. O equipamento movimenta o ar e melhora a sensação térmica, mas não reduz a temperatura do ambiente.

A geladeira também exige cuidados. Abrir a porta com frequência facilita a entrada de ar quente e faz o equipamento trabalhar mais. Guardar alimentos ainda quentes ou instalar o eletrodoméstico próximo ao fogão e em locais expostos ao sol também pode elevar o consumo.

O uso de energia nas residências costuma se intensificar no fim da tarde e no início da noite, quando chuveiro elétrico, ar-condicionado, televisão, iluminação e outros aparelhos são utilizados ao mesmo tempo.

“Organizar a rotina e distribuir o uso dos equipamentos ao longo do dia pode ajudar. Também é importante juntar a maior quantidade possível de roupas, respeitando a capacidade da máquina, para lavar tudo de uma só vez. O mesmo vale para o ferro elétrico: o ideal é acumular as peças e passá-las de uma só vez”, orienta Camila.

Outro cuidado é desligar da tomada os aparelhos eletrônicos que não estiverem em uso, pois alguns continuam consumindo energia no modo de espera, conhecido como stand-by. Manter lâmpadas acesse em ambientes vazios também representa desperdício.

Confira outras orientações para economizar energia:

Aproveite a iluminação e a ventilação naturais sempre que possível;

Feche cortinas ou persianas nos horários de maior incidência de sol para reduzir o aquecimento dos ambientes;

Não coloque roupas para secar atrás da geladeira nem bloqueie suas saídas de ventilação;

Ao comprar um eletrodoméstico, observe a classificação de eficiência energética, selo Procel, indicada na etiqueta do Inmetro.

Outras dicas sobre consumo consciente estão disponíveis no site energisa.com.br.