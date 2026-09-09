Escola recebe reparos na rede elétrica para garantir segurança dos estudantes

Por Meyre Santos

Publicada em 09/09/2026 às 16h26

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que a Escola Municipal Estela de Araújo Compasso adotou, temporariamente, alterações no horário de saída dos estudantes em razão de um problema identificado na rede elétrica da unidade, que provocou o desabamento do forro da cozinha.

Como medida preventiva e visando garantir a segurança dos alunos e profissionais da escola, as atividades serão encerradas mais cedo de quarta a sexta-feira. No período da manhã, os estudantes serão dispensados às 9h30. Já no período da tarde, a saída ocorrerá às 15h30.

Em razão do comprometimento do espaço da cozinha, não haverá fornecimento de merenda escolar durante esses dias. A medida é temporária e está relacionada às condições estruturais do local.

A equipe de engenharia da Semed está acompanhando a situação junto à direção da unidade escolar, adotando as providências necessárias para a avaliação, reparo da estrutura e regularização da rede elétrica.

O prefeito Léo Moraes destacou que a segurança dos estudantes e profissionais é prioridade e que as equipes estão atuando para solucionar a situação da forma mais rápida e segura possível.

“Nossa prioridade é preservar a segurança dos nossos alunos, professores e servidores. As equipes estão acompanhando de perto a situação e adotando todas as providências necessárias para que os reparos sejam realizados com responsabilidade e a escola possa retomar sua rotina normal com segurança”.

Neste momento, ainda não há uma previsão exata para a conclusão dos serviços.

A Secretaria reforça que a prioridade é garantir a segurança da comunidade escolar e que qualquer nova informação sobre o andamento dos trabalhos e o retorno das atividades em horário normal será comunicada oficialmente aos pais e responsáveis.

A Semed agradece a compreensão e a parceria das famílias durante o período de adequação da unidade.