Giro da Saúde amplia atendimentos e já alcança mais de mil pacientes

Por Jhon Silva

Publicada em 09/09/2026 às 16h39

Mais de mil pacientes já foram atendidos nas três edições do Giro da Saúde realizadas em Porto Velho. A iniciativa vem ampliando o acesso a consultas especializadas e ajudando a dar mais agilidade aos atendimentos de usuários que aguardam pelo Sistema de Regulação Municipal.

As duas primeiras edições, realizadas nas zonas Norte e Leste, alcançaram 660 pacientes. A ação passou por diferentes regiões da cidade, incluindo a unidade Hamilton Gondim, onde uma estrutura ampliada foi preparada para receber a população.

No último sábado (5), o Giro da Saúde chegou ao Centro de Especialidades Médicas (CEM), no cruzamento das avenidas Rio Madeira e Sete de Setembro. A terceira edição registrou cerca de 400 atendimentos, entre consultas e exames de imagem, elevando para aproximadamente 1.060 o número de atendimentos acumulados nas três ações.

Durante as edições, foram ofertadas especialidades como ortopedia, cardiologia, oftalmologia, pediatria, ginecologia, psiquiatria e psicologia, além de atendimento clínico geral. A programação também já reuniu serviços de vacinação, triagem, distribuição de medicamentos, regulação e atualização do Cartão SUS.

Atendimentos especializados são direcionados aos pacientes que já possuem solicitação registrada e são convocados pela Regulação Municipal

Os atendimentos especializados são direcionados aos pacientes que já possuem solicitação registrada e são convocados pela Regulação Municipal. A estratégia concentra diferentes profissionais e serviços, facilita o acesso e contribui para o andamento da fila de espera.

Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, os números mostram a importância de aproximar os especialistas de quem aguarda atendimento. “Já são mais de mil atendimentos realizados em três edições, chegando a diferentes regiões e atendendo pessoas que aguardavam pela rede municipal. O Giro nos permite concentrar especialidades, avançar na fila da regulação e fazer com que esses pacientes tenham acesso mais rápido ao cuidado que precisam”.

O prefeito Léo Moraes falou sobre a continuidade da iniciativa. “Começamos pelas zonas Norte e Leste e chegamos agora ao Centro de Especialidades Médicas, somando mais de mil atendimentos. O objetivo é fazer essa fila andar e levar uma resposta para quem está esperando. Vamos continuar com o Giro da Saúde, ampliando esse trabalho e aproximando os serviços da população”.

A próxima edição do Giro da Saúde será anunciada pelos canais oficiais da Prefeitura de Porto Velho, onde serão divulgados local, data, horário e os serviços que estarão disponíveis.