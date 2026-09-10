Reta final: união e comprometimento fortalecem campanha de Jean Oliveira e Márcia Oliveira

Por Assessoria

Publicada em 10/09/2026 às 08h40

O fortalecimento na estratégia, além do comprometimento na reta final da campanha, foram destacados durante a reunião realizada na noite de quarta-feira (9), em Porto Velho, pelo candidato a deputado estadual Jean Oliveira, com a participação de assessores, lideranças e apoiadores, enfatizando o alinhamento para os próximos passos com intuito de impulsionar as ações, avaliar o trabalho realizado até o momento e ampliar o diálogo, bem como manter o foco no projeto.

Durante a reunião, Jean Oliveira, que busca seu quinto mandato de deputado estadual, deixou claro que o crescimento da campanha é resultado da participação coletiva e do empenho de cada pessoa envolvida. Para o candidato, a presença de assessores e lideranças demonstra que o projeto ganha, cada vez mais, força e conta com um grupo disposto a trabalhar até o último momento. “É mais um desafio e todos devem estar mais focados, pois, estamos chegando muito perto das eleições e destaco a importância do esforço individual que vai contribuir para que a gente possa chegar com a vitória no dia 4 de outubro”, destacou.

COMPROMETIMENTO

Jean Oliveira também reforça o comprometimento com a candidata a deputada federal, Márcia Oliveira, enfatizando a importância de ampliar o apoio à candidatura. O trabalho que vem sendo desenvolvido pela equipe, com ações articuladas e presença em diversos municípios, aproxima o projeto das comunidades e fortalece a mobilização regional.

O encontro também foi marcado pelo espírito de confiança e determinação. As lideranças presentes reafirmaram o compromisso de intensificar a atuação na Capital e nos municípios, fortalecer a comunicação com os eleitores e ampliar a presença da campanha nos bairros.

Ao finalizar a reunião, Jean Oliveira fez uma orientação para a equipe possa manter o ritmo, fortalecer as alianças e continuar apresentando à população as propostas e o trabalho que resultam em ações positivas e sustentam sua candidatura. Nos próximos dias, Jean Oliveira e Márcia Oliveira cumprem extensa agenda em vários municípios.